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Суперкар, который мог стать легендой: почему Chrysler ME Four-Twelve так и не родился

3:28
Авто

Когда Chrysler в 2004 году представил концепт ME Four-Twelve, он выглядел как грозный вызов миру суперкаров. Среднемоторный гиперкар с 850-сильным V12 от AMG, двойными турбонагнетателями и семиступенчатой коробкой передач поражал не только внешностью, но и цифрами. 2,9 секунды до сотни, максималка в 399 км/ч, и всё это — при весе всего 1310 кг. Но вопреки восторженной реакции, Chrysler не пошёл дальше прототипа. Сегодня, спустя 21 год, дизайнер Abimelec Arellano вдохнул новую жизнь в легенду, которая так и не успела выехать на трассу.

Chrysler ME Four-Twelve
Фото: commons.wikimedia.org by TaurusEmerald, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chrysler ME Four-Twelve

Американская легенда, которой не суждено было родиться

ME Four-Twelve был настоящей сенсацией на Детройтском автосалоне в 2004 году. Chrysler, в те времена часть альянса DaimlerChrysler, хотел показать, что американский автопром может на равных соперничать с Ferrari и Lamborghini. В отличие от типичных концептов, ME Four-Twelve был полностью рабочим прототипом — журналисты даже смогли опробовать его на ходу.

Технически он был уникален: сердце автомобиля — 6-литровый V12 от Mercedes-AMG, тот самый, что стоял в Pagani Zonda и Mercedes S-Class. Chrysler усилил его двумя турбинами, получив 850 л. с. и 1150 Нм. И хотя официальных планов по запуску модели в серию не было, тогдашние топ-менеджеры Dieter Zetsche и Wolfgang Bernhard заявляли, что "если реакция будет положительной — мы выпустим эту машину".

Концепт, опередивший своё время

Если бы Chrysler действительно решился, ME Four-Twelve стал бы самым быстрым серийным автомобилем своего времени, опередив даже Bugatti Veyron. При этом по слухам, ценник на серийную модель варьировался бы от 250 до 750 тысяч долларов. Однако рынок не был готов, и Chrysler вернулся к минивэнам, забыв о суперкарах.

Сегодня Chrysler больше ассоциируется с наклейками на Pacifica, чем с инновациями, но энтузиасты не забыли о величии ME Four-Twelve. Именно поэтому дизайнер Abimelec Design представил цифровое переосмысление забытого гиперкара.

Новый взгляд на старую мечту

Абимелек сохранил оригинальные формы ME Four-Twelve, лишь слегка обновив внешний облик: добавил антикрыло в стиле Koenigsegg, новый передний сплиттер, яркую оранжевую окраску и свежие диски. Интерьер получил контрастную обивку из синей кожи и алькантары, создавая ощущение современного гиперкара.

Это не попытка воссоздать автомобиль в железе, а скорее дань уважения и фантазия о том, каким бы мог быть ME Four-Twelve сегодня. Тем более что глава дизайна Stellantis Ральф Жиль недавно намекнул на "эксперименты" с брендом Chrysler, пусть и без конкретики. Но можно с уверенностью сказать: возвращения подобного суперкара ждать не стоит.

Тем не менее, переосмысленный ME Four-Twelve остаётся символом упущенных возможностей и напоминает нам, каким амбициозным и смелым мог быть американский автопром.

Уточнения

Chrysler ME Four-Twelve — американский высокопроизводительный концепт-кар, который был спроектирован, разработан и выпущен компанией Chrysler в 2004 году.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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