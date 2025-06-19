Усталость в дороге: это должен знать каждый водитель о риске засыпания

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Сонливость за рулём — это не просто неприятное ощущение, а одно из самых опасных состояний, которое может привести к трагедии. Особенно велик риск во время длительных поездок, когда внимание притупляется, а тело постепенно устаёт. Чтобы избежать внезапного засыпания на дороге, важно соблюдать несколько простых, но жизненно важных правил.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain кофе за рулем

Осторожно с едой и лекарствами

Неправильное питание — частая причина сонливости. За час-два до поездки откажитесь от жирной, тяжёлой пищи и фастфуда. Они замедляют обмен веществ, вызывают вялость и желание поспать. Сладости тоже не лучший выбор: они быстро повышают уровень сахара, а потом вызывают резкий спад энергии.

Перед выездом также стоит проверить, не принимаете ли вы препараты, вызывающие сонливость. Даже безобидные на первый взгляд средства от аллергии или простуды могут сыграть злую шутку на трассе.

Поддерживайте бодрость в салоне

Комфорт — это не только тёплый плед и мягкое кресло. В жарком салоне глаза закрываются сами собой. Лёгкая прохлада, наоборот, помогает сохранять концентрацию. Приоткройте окно, включите кондиционер или проветривание — движение воздуха помогает бороться с усталостью.

Разговаривайте — но в меру

Если вы едете не один, старайтесь поддерживать разговор с пассажирами. Лёгкая беседа поможет не заснуть, особенно в однообразной обстановке трассы. Главное — не увлекаться эмоциональными спорами, чтобы не потерять внимание к дороге.

Делайте остановки

Даже если чувствуете себя бодро, останавливайтесь минимум раз в два часа. Это не пустая рекомендация, а проверенный способ сохранить реакцию и внимание. Во время перерыва обязательно выходите из машины, чтобы сменить положение тела.

Встряхнитесь и размягчите тело

Физическая активность — отличная альтернатива кофе. Сделайте несколько приседаний, потянитесь, покрутите плечами. Кровь начнёт циркулировать быстрее, и вы почувствуете прилив бодрости.

Эти простые привычки помогут сохранить не только ваше здоровье, но и безопасность всех, кто находится рядом на дороге. Не позволяйте усталости взять верх — дорога не прощает ошибок.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

