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Неправильный хват на руле может обернуться бедой: водители делают это не так

2:18
Авто

Кажется, вы просто едете, держите руки на руле, как привыкли — но через полчаса начинаете чувствовать напряжение в плечах и шее, руки словно затекают, а в конце поездки вы чувствуете себя уставшим, как после тяжёлой физической работы. Это не просто совпадение. Скорее всего, вы совершаете одну распространённую, но серьёзную ошибку, касающуюся хвата за рулевое колесо.

Пенсионер за рулем
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пенсионер за рулем

Почему сильный хват — это плохо

Одна из самых грубых и, увы, самых частых ошибок — это чрезмерное сжатие руля. Многие делают это инстинктивно: боятся потерять контроль, напряжены в пробке или просто считают, что так "надёжнее". В результате мышцы плечевого пояса и предплечий находятся в постоянном напряжении, дыхание становится неглубоким, а реакция замедляется.

Такой хват не только ускоряет физическую усталость, но и влияет на общее качество вождения. Напряжённые руки становятся менее чувствительными, вы не ощущаете лёгкие вибрации и отклики от машины, хуже контролируете манёвры. А в экстренной ситуации — это может сыграть решающую роль.

Со временем чрезмерное напряжение превращается в привычку, и водитель перестаёт замечать, как сам делает вождение менее комфортным и безопасным.

Как правильно держать руль

Представьте, что руль — это циферблат. Самыми удачными позициями для рук считаются:

  • 10 и 2 часа — классический и универсальный вариант;
  • 9 и 3 часа — ещё более комфортная позиция для автомобилей с подушками безопасности и современным рулевым управлением.

Такой симметричный хват даёт свободу движения, позволяет легко и точно контролировать траекторию, быстро реагировать на повороты и неожиданные ситуации.

Важно не только расположение рук, но и степень сжатия: руль должен быть под контролем, но без лишнего давления. Почувствуйте баланс — руки должны быть уверенными, но расслабленными.

Также стоит помнить: при длительной поездке делайте короткие остановки, немного разминайте плечи и кисти. Это поможет сохранить концентрацию и бодрость.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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