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Тратитесь на новый аккумулятор каждый сезон: вот что вы делаете не так

1:34
Авто

Кажется, вы снова покупаете новый аккумулятор, а он снова "умирает" раньше времени? Проблема может быть вовсе не в устройстве, а в действиях самого владельца. Вот три ошибки, которые чаще всего приводят к быстрой поломке АКБ.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Слишком дешёвый выбор

Выбираете аккумулятор по самому низкому ценнику? Тогда не стоит удивляться, что его хватает ненадолго. Дешёвые АКБ часто не выдерживают морозов, быстрее теряют ёмкость и подводят в самый неподходящий момент.

Стоит один раз вложиться в качественную модель, чем менять батарею каждые полтора года. В данном случае выражение "Скупой платит дважды" работает на 100%.

Несовместимость с машиной

Дорогой аккумулятор — ещё не гарантия успеха. Он может просто не подойти вашему автомобилю. У каждой модели есть свои требования по ёмкости, напряжению, типу клемм и габаритам.

Перед покупкой важно выяснить, какие параметры совместимы именно с вашей машиной. Возможно, в вашем случае нужен специализированный тип АКБ — и это нельзя игнорировать.

Отсутствие ухода

Даже надёжный аккумулятор не прослужит долго без внимания. Загрязнённые клеммы, окисление, пыль и грязь под капотом негативно влияют на работу устройства.

Регулярная проверка состояния клемм и чистота подкапотного пространства продлят срок службы АКБ и помогут избежать проблем с запуском двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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