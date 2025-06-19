Моете не с того места: ваша машина остаётся грязной, даже если блестит

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1:35
Авто

Многие водители уверены, что знают, как правильно ухаживать за своим автомобилем. Но одна, на первый взгляд, незначительная ошибка способна свести на нет все усилия. И, увы, она встречается повсеместно.

Мойка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мойка машины

Главный промах при мойке авто

Обычно люди начинают мыть автомобиль с кузова. Это удобно, логично — но совершенно неправильно. Настоящая ошибка в том, что большинство забывает о колёсах… вернее, оставляют их "на потом".

А ведь именно с колёс и дисков нужно начинать мойку. Это самые загрязнённые участки машины. Если вы берётесь за них после того, как уже вымыли кузов, — приготовьтесь к разочарованию: грязь с резины и тормозной пыли разлетится по свежевымытой поверхности, и вся ваша работа пойдёт насмарку.

Придётся или всё переделывать, или ехать на грязной машине, несмотря на затраченное время.

Простое правило — чистый результат

Чтобы избежать таких ошибок, следуйте простому алгоритму:

  1. Начинайте с колёс — это снизит риск загрязнения уже чистых участков.
  2. Используйте защитное средство для ЛКП до начала мойки — оно поможет избежать мыльных разводов и микроповреждений.
  3. Протирая кузов губкой, не делайте круговых движений. Это может оставить следы и снизить блеск. Лучше двигаться прямыми линиями.

Эти базовые рекомендации помогут добиться блестящего результата и продлят срок службы лакокрасочного покрытия вашего автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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