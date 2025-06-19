Моете не с того места: ваша машина остаётся грязной, даже если блестит

Многие водители уверены, что знают, как правильно ухаживать за своим автомобилем. Но одна, на первый взгляд, незначительная ошибка способна свести на нет все усилия. И, увы, она встречается повсеместно.
Обычно люди начинают мыть автомобиль с кузова. Это удобно, логично — но совершенно неправильно. Настоящая ошибка в том, что большинство забывает о колёсах… вернее, оставляют их "на потом".
А ведь именно с колёс и дисков нужно начинать мойку. Это самые загрязнённые участки машины. Если вы берётесь за них после того, как уже вымыли кузов, — приготовьтесь к разочарованию: грязь с резины и тормозной пыли разлетится по свежевымытой поверхности, и вся ваша работа пойдёт насмарку.
Придётся или всё переделывать, или ехать на грязной машине, несмотря на затраченное время.
Чтобы избежать таких ошибок, следуйте простому алгоритму:
Эти базовые рекомендации помогут добиться блестящего результата и продлят срок службы лакокрасочного покрытия вашего автомобиля.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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