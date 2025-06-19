Моете не с того места: ваша машина остаётся грязной, даже если блестит

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Многие водители уверены, что знают, как правильно ухаживать за своим автомобилем. Но одна, на первый взгляд, незначительная ошибка способна свести на нет все усилия. И, увы, она встречается повсеместно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мойка машины

Главный промах при мойке авто

Обычно люди начинают мыть автомобиль с кузова. Это удобно, логично — но совершенно неправильно. Настоящая ошибка в том, что большинство забывает о колёсах… вернее, оставляют их "на потом".

А ведь именно с колёс и дисков нужно начинать мойку. Это самые загрязнённые участки машины. Если вы берётесь за них после того, как уже вымыли кузов, — приготовьтесь к разочарованию: грязь с резины и тормозной пыли разлетится по свежевымытой поверхности, и вся ваша работа пойдёт насмарку.

Придётся или всё переделывать, или ехать на грязной машине, несмотря на затраченное время.

Простое правило — чистый результат

Чтобы избежать таких ошибок, следуйте простому алгоритму:

Начинайте с колёс — это снизит риск загрязнения уже чистых участков. Используйте защитное средство для ЛКП до начала мойки — оно поможет избежать мыльных разводов и микроповреждений. Протирая кузов губкой, не делайте круговых движений. Это может оставить следы и снизить блеск. Лучше двигаться прямыми линиями.

Эти базовые рекомендации помогут добиться блестящего результата и продлят срок службы лакокрасочного покрытия вашего автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

