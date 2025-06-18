Lada Azimut показала себя на ПМЭФ: есть шанс изменить рынок кроссоверов

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) "АвтоВАЗ" впервые представил долгожданную новинку — отечественный автомобиль Lada Azimut. Это событие вызвало немалый интерес у публики и экспертов, ведь автомобиль призван укрепить позиции российского автопрома на фоне растущей конкуренции.

Фото: commons.wikimedia.org by Karoly Lorentey from Budapest, Hungary, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лада

Стоимость нового отечественного автомобиля Lada Azimut от "АвтоВАЗ", который впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), будет составлять не более 2,5 миллионов рублей. С таким мнением выступил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с URA.RU. Он подчеркнул, что в связи с появлением на отечественном рынке большого выбора китайских автомобилей, цена на российские авто должна быть конкурентоспособной, то есть — не самой большой.

Что известно о новинке

Хотя точная стоимость и комплектации Lada Azimut будут объявлены позже, автомобиль уже успел привлечь внимание внешним обликом и продуманной презентацией. До премьеры его держали под чёрным чехлом, а после — представили публике как современную и технологичную модель, способную выйти за рамки стереотипов о "бюджетных" отечественных машинах.

Почему это важно

На фоне агрессивного продвижения китайских брендов, многие из которых теперь производятся внутри России, выпуск конкурентоспособной по цене и качеству модели становится вопросом не только продаж, но и престижа. Азимут должен показать, что отечественный автопром способен отвечать на вызовы времени и предлагать продукт, который будет востребован в условиях жесткой конкуренции.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

