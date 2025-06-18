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Toyota возвращает дух бездорожья — новый RAV4 бросает вызов Land Cruiser

2:29
Авто

Когда легенда становится недоступной, приходит время для новой главы. Пока Toyota Land Cruiser продолжает оставаться символом прочности и настоящего 4x4, его стоимость уже приближается к отметке в 90 000 евро — и это превращает мечту в роскошь. Именно здесь на сцену выходит Toyota RAV4 Woodland — компактный внедорожник, который предлагает дух приключений по более приземлённой цене.

Логотип Toyota
Фото: commons.wikimedia.org by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Логотип Toyota

Маленький брат большого внедорожника

Созданный как "младший Land Cruiser", RAV4 Woodland поражает сочетанием мускулистого дизайна и внедорожного потенциала. Прочная решётка радиатора, шины для бездорожья Dunlop GrandTrek и усиленная подвеска делают его отличным выбором для тех, кто мечтает о выходных вне асфальта. Повышенный клиренс и рейлинги на крыше добавляют функциональности, а краска Urban Rock подчёркивает его "выносливый" характер.

Технологии и комфорт без компромиссов

Интерьер Woodland оформлен в стиле настоящего внедорожника: всё под рукой, всё по делу. Цифровые дисплеи (до 12,3 дюйма), удобное управление и спецрежимы для бездорожья (Trail, Snow, спуск) позволяют чувствовать уверенность как на трассе, так и вне её.

Гибридная мощь

Toyota предлагает два типа гибридных систем:

  • Стандартный гибрид: 183 или 191 л. с. (FWD/AWD)
  • Подключаемый гибрид (PHEV): до 304 л. с., 100 км хода по WLTP, зарядка до 50 кВт и разгон 0-100 км/ч за 5,8 секунды

Woodland демонстрирует, что даже компактный внедорожник может быть быстрым, универсальным и экологичным одновременно.

Европа в ожидании

Пока RAV4 Woodland доступен только в США, его успех подогревает интерес в Европе. Во Франции самой "внедорожной" версией пока остаётся GR Sport — с агрессивным дизайном, но без настоящих внедорожных характеристик.

Однако спрос на прочные, экономичные и действительно внедорожные кроссоверы в Европе только растёт. При разумной адаптации под европейские нормы, Woodland мог бы стать настоящим открытием для тех, кто ищет машину на каждый день — но с характером.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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