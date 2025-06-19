Статистика шокирует: аварии с детьми на питбайках выросли на 38% — что делать

2:16 Your browser does not support the audio element. Авто

Лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой о запрете эксплуатации питбайков на дорогах общего пользования. Поводом для этого послужили тревожные данные о росте аварийности с участием детей-водителей.

Фото: commons.wikimedia by Patrik9501, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ питбайк

Питбайки — компактные мотоциклы с мощностью до 50 лошадиных сил и объёмом двигателя до 320 куб. см — часто продаются как спортивный инвентарь и предназначены для детей с пяти лет. Однако отсутствие должного контроля и требований к регистрации делает их потенциально смертельно опасными в условиях городского движения.

По статистике, только за девять месяцев 2024 года число ДТП с участием детей-водителей механических транспортных средств выросло на 38,4%. Количество погибших увеличилось на 23,9%, а раненых — на 39,8%. Причём в более чем 75% случаев дети управляли мототехникой — чаще всего питбайками.

В разговоре с "Известиями" Миронов предложил не только ограничить эксплуатацию таких транспортных средств, но и обязать Федеральную таможенную службу пересмотреть порядок их ввоза, а также доначислить утилизационный сбор, если он был занижен.

Кроме того, он призвал Росстандарт классифицировать питбайки как полноценные транспортные средства, требующие регистрации и водительских прав.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин поддержал инициативу, отметив, что дети на питбайках разъезжают по городам без правил, подвергая опасности себя и окружающих.

Дополнительные меры предложил и председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев: продавать питбайки несовершеннолетним только при наличии документа об обучении в спортивной секции.

Новая инициатива может положить начало серьёзному пересмотру подходов к контролю за детским мототранспортом в России — с целью защиты жизни и здоровья самых уязвимых участников дорожного движения.

Уточнения

Питбайк (англ pitbike) — разновидность мини-мотоцикла, пригодного для внедорожной (эндуро, мотокросса) или дорожной (например стантрайдинг, супермото) езды в зависимости от комплектации.



Серге́й Миха́йлович Миро́нов (род. 14 февраля 1953, Пушкин, Ленинград) — российский политический и государственный деятель. Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва с 19 сентября 2021 года.

