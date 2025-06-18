Гранта в 2025: реальная цена, скрытые допы и несуществующая база

2:29 Your browser does not support the audio element. Авто

АвтоВАЗом объявлены скидки на Ладу Гранту. СМИ сообщили о начале акций, но при визите к дилеру выясняется другое.

Доступных машин по рекламной цене не обнаружено

Официально заявлено, что минимальная цена — 749 900 рублей. Однако в наличии такие автомобили не представлены. Заказать — можно, но сроки поставки не определяются. Уточняется, что базовая комплектация выпускается ограниченно и нерегулярно.

Что предлагается фактически

Седан Classic, 2024 г.

Без подушек безопасности, без кондиционера. Установлены допы: магнитола, сигнализация, коврики.

Цена: 1 026 000 руб.

Скидка: 70 тыс. за год выпуска + 10-20% по госпрограмме.

Лифтбек Комфорт, 2025 г.

Кондиционер, подогрев сидений, магнитола. Из допов: антикор, сигнализация, набор автомобилиста.

Цена: 1 185 000 руб.

Скидка: 50 тыс. по кредиту или трейд-ин.

Cross универсал, 2025 г.

Мотор 106 л. с., литые диски. Установлены ТСУ, сигнализация, коврики.

Цена: 1 270 000 руб.

Скидка: 50 тыс. по одной из программ.

Лифтбек Club, 2024 г.

Дополнительно: подогрев лобового, круиз, датчики парковки. Плюс антикор, защита, ТСУ и др.

Цена: 1 325 000 руб.

Скидка: 70 тыс. за прошлый год + 30 тыс. по программе.

Седан CLUB Enjoy, 2025 г.

Полный набор опций: климат, мультимедиа, камера, подогревы, круиз. Из допов — антикор, тонировка, GSM-сигнализация.

Цена: 1 374 000 руб.

РРЦ — 1 284 000 руб.

Скидка: 50 тыс. по кредиту или трейд-ин.

Формально скидки действуют, но базовые версии почти не поставляются. В цену включаются дополнительные опции, отказаться от которых затруднительно. Реальные цены превышают 1 млн руб., даже на упрощённые комплектации.

Уточнения

LADA Granta (Лада Гранта) — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г.

