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Гранта в 2025: реальная цена, скрытые допы и несуществующая база

2:29
Авто

АвтоВАЗом объявлены скидки на Ладу Гранту. СМИ сообщили о начале акций, но при визите к дилеру выясняется другое.

Доступных машин по рекламной цене не обнаружено

Официально заявлено, что минимальная цена — 749 900 рублей. Однако в наличии такие автомобили не представлены. Заказать — можно, но сроки поставки не определяются. Уточняется, что базовая комплектация выпускается ограниченно и нерегулярно.

Что предлагается фактически

  • Седан Classic, 2024 г.
    Без подушек безопасности, без кондиционера. Установлены допы: магнитола, сигнализация, коврики.
    Цена: 1 026 000 руб.
    Скидка: 70 тыс. за год выпуска + 10-20% по госпрограмме.

  • Лифтбек Комфорт, 2025 г.
    Кондиционер, подогрев сидений, магнитола. Из допов: антикор, сигнализация, набор автомобилиста.
    Цена: 1 185 000 руб.
    Скидка: 50 тыс. по кредиту или трейд-ин.

  • Cross универсал, 2025 г.
    Мотор 106 л. с., литые диски. Установлены ТСУ, сигнализация, коврики.
    Цена: 1 270 000 руб.
    Скидка: 50 тыс. по одной из программ.

  • Лифтбек Club, 2024 г.
    Дополнительно: подогрев лобового, круиз, датчики парковки. Плюс антикор, защита, ТСУ и др.
    Цена: 1 325 000 руб.
    Скидка: 70 тыс. за прошлый год + 30 тыс. по программе.

  • Седан CLUB Enjoy, 2025 г.
    Полный набор опций: климат, мультимедиа, камера, подогревы, круиз. Из допов — антикор, тонировка, GSM-сигнализация.
    Цена: 1 374 000 руб.
    РРЦ — 1 284 000 руб.
    Скидка: 50 тыс. по кредиту или трейд-ин.

Формально скидки действуют, но базовые версии почти не поставляются. В цену включаются дополнительные опции, отказаться от которых затруднительно. Реальные цены превышают 1 млн руб., даже на упрощённые комплектации.

Уточнения

LADA Granta (Лада Гранта) — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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