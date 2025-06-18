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Одна ошибка перед ночной поездкой — и дорога превращается в ловушку

1:47
Авто

Собираетесь отправиться в путь ночью? Прежде чем завести двигатель, сделайте одну важную вещь — протрите лобовое стекло. Даже если оно кажется идеально чистым.

Мужские руки на руле автомобиля
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужские руки на руле автомобиля

Многие уверены: если стекло прозрачное днём, значит, и ночью всё будет хорошо. Но в темноте даже слабые пятна и разводы способны стать причиной серьёзных проблем. Почему? Всё дело в бликах.

Как появляются блики и чем они опасны

Когда навстречу движется автомобиль с включёнными фарами, свет неизбежно попадает на лобовое стекло. Если на нём есть хоть малейшие следы загрязнений, свет преломляется и создаёт блики. А блики мешают видеть дорогу.

"Свет становится чересчур интенсивным: автомобилист на несколько секунд лишается возможности видеть дорогу и контролировать ситуацию.”

В эти секунды вы теряете контроль. Не потому что устали или отвлеклись, а просто из-за того, что стекло не было идеально чистым. И если в этот момент нужно резко среагировать — ситуация может выйти из-под контроля.

Что делать, чтобы этого избежать

Решение максимально простое. Перед каждой поездкой в тёмное время суток протирайте "лобовуху". Не ограничивайтесь автоматическими щётками — они не справятся с плёнкой от пыли, следами от насекомых или разводами после мойки.

Лучше использовать мягкую ткань и средство для стёкол — потратите минуту, но получите идеально чистую поверхность без бликов и искажений.

Это простое действие поможет сохранить ясность обзора, снизит утомляемость глаз и добавит уверенности в любой дорожной ситуации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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