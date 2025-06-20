Цена как у иномарки, комфорт как у табуретки: на что нарвёшься, покупая китайца

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Китайские автомобили штурмуют российский рынок — рост продаж впечатляет. Но за внешней привлекательностью скрываются особенности, о которых покупатели узнают не сразу.

Фото: Wikipedia by Zoerides, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Okavango

Конструкция и кузов

У "китайцев" часто слабое место — кузовной металл. Уже через 3-5 лет на поверхности появляются "рыжики", а в особо тяжёлых случаях — сквозные дыры. Оцинковка, введённая недавно, помогает, но лишь отсрочивает коррозию.

Нежные к морозу

Китайский климат — мягче, чем российская зима. Поэтому владельцы сталкиваются с отсутствием подогрева сидений и руля, неэффективными печками и проблемами с запуском в мороз. У некоторых машин стартер и масло отказываются работать без долгого прогрева.

Подвеска и стекла

Подвеска у большинства китайских моделей не выдерживает российских дорог: скрипы, стуки и замена деталей — частые гости уже после 50 тыс. км. Даже стёкла страдают: от холода и щёток на них появляются царапины и трещины.

Коробки и электроника

Часто устанавливаются устаревшие коробки передач. Парадокс: автоматы надёжнее механики. А вот электроника, несмотря на впечатляющее наполнение, сбоит — залипающие кнопки, непослушные сенсоры и зависания экрана — норма.

Качество сборки

Пластик скрипит, шумоизоляция номинальная, сборка — на грани допустимого. Даже дорогие модели не ощущаются премиальными. Часто внутри — пустота вместо обещанного комфорта.

Цены и вторичка

Цены на новые "китайцы" сопоставимы с подержанными западными авто. Но спустя год их стоимость может упасть вдвое — и продать такую машину на вторичке становится непросто. Недоверие к китайскому автопрому всё ещё сильное.

Стоит ли брать

Да, китайские машины развиваются. Но покупка требует вложений: оцинковка, шумоизоляция, апгрейд мультимедиа — и тогда машина станет действительно приятной. Главное — понимать, за что вы платите.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

