Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь

Хорошая цена и симпатичный кузов — не всегда знак удачной покупки. Некоторые машины на вторичке буквально кричат: "Беги!" — особенно если знаешь, куда смотреть.
Подвеска разваливается к 40 тыс. км: передние стойки, опоры, сайлент-блоки. Задняя подвеска у первых выпусков вела машину в сторону на скорости. Многие экземпляры — бывшие такси со скрученным пробегом и "забытыми" авариями. Проверка истории обязательна.
Моторы любят масло и перегрев, EGR забивается, а коробка EasyTronic глючит так, что можно забыть о плавности хода. Проверки выявляют дубликаты ПТС, ограничения и бывшие тоталы.
TSI моторы — чемпионы по расходу масла, цепь ГРМ растягивается, а DSG DQ200 — это отдельный квест по ремонту. Найти живой экземпляр — редкая удача.
Четырёхступенчатый автомат AL4 — боль. Подвеска хрупкая, сыпется всё: от подшипников до стабилизаторов. Большинство машин — с мутной историей и следами утилизации.
Тонкий металл, ржавеет на глазах. Подвеска и электрика не выдерживают даже спокойной езды. Проверенные экземпляры — редкость, а проблемы — стандарт.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.