Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поклонники в шоке: Филипп Киркоров уличён во лжи после ожогов
Их не продают, а бережно передают по наследству: машины с пробегом, которые служат десятками лет
Хавьер Мендес открывает двери: какой бой готовит Исламу Махачеву Камару Усман?
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц приобрели особняк за 11 миллионов: что скрывает эта покупка
Мышцы и кости будут как у 25-летней: выработайте эту привычку, когда находитесь в менопаузе
AEON в действии: как робот вступает в мир реальных задач
Индустрия роскоши на перепутье: какие товары переживут кризис, а какие уйдут в прошлое
Зачем вам майонез? Попробуйте этот соус с пельменями — все будут в восторге
Что означают пятна на листьях винограда: распознаем и устраняем проблемы

Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь

2:07
Авто

Хорошая цена и симпатичный кузов — не всегда знак удачной покупки. Некоторые машины на вторичке буквально кричат: "Беги!" — особенно если знаешь, куда смотреть.

opel astra
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
opel astra

1. Hyundai Solaris (2010-2014): уставший герой такси

Подвеска разваливается к 40 тыс. км: передние стойки, опоры, сайлент-блоки. Задняя подвеска у первых выпусков вела машину в сторону на скорости. Многие экземпляры — бывшие такси со скрученным пробегом и "забытыми" авариями. Проверка истории обязательна.

2. Opel Astra H (2004-2014): внешне надёжная, но капризная

Моторы любят масло и перегрев, EGR забивается, а коробка EasyTronic глючит так, что можно забыть о плавности хода. Проверки выявляют дубликаты ПТС, ограничения и бывшие тоталы.

3. Volkswagen с TSI и DSG (2008-2015): турбо и проблемы

TSI моторы — чемпионы по расходу масла, цепь ГРМ растягивается, а DSG DQ200 — это отдельный квест по ремонту. Найти живой экземпляр — редкая удача.

4. Peugeot 206 (1998-2012): милашка с характером

Четырёхступенчатый автомат AL4 — боль. Подвеска хрупкая, сыпется всё: от подшипников до стабилизаторов. Большинство машин — с мутной историей и следами утилизации.

5. Geely Otaka (до 2010): фольга на колёсах

Тонкий металл, ржавеет на глазах. Подвеска и электрика не выдерживают даже спокойной езды. Проверенные экземпляры — редкость, а проблемы — стандарт.

Что делать

  • Проверяйте всё: историю, кузов, технику.
  • Не верьте пробегу, ориентируйтесь на состояние.
  • Делайте диагностику до покупки.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Наука и техника
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться Аудио 
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Наука и техника
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения Аудио 
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Домашние животные
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин Аудио 
Популярное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.

Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Перестаньте портить ножницы! Вот единственный правильный способ заточки
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Последние материалы
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц приобрели особняк за 11 миллионов: что скрывает эта покупка
Мышцы и кости будут как у 25-летней: выработайте эту привычку, когда находитесь в менопаузе
AEON в действии: как робот вступает в мир реальных задач
Индустрия роскоши на перепутье: какие товары переживут кризис, а какие уйдут в прошлое
Что означают пятна на листьях винограда: распознаем и устраняем проблемы
Зачем вам майонез? Попробуйте этот соус с пельменями — все будут в восторге
Бабушкин трюк с подушкой: как выспаться даже в 40-градусную жару
Псы в Древнем Риме: как обычная собака стала стражем мира мёртвых
Поезда с интернетом: РЖД обещает онлайн на всем пути
Помада, которая не подведёт: три оттенка, которые идут всем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.