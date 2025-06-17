Молодых машин за полмиллиона почти не осталось — вот что предлагают вместо них

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Подержанные автомобили в Венгрии по-прежнему чаще всего покупают в диапазоне от 260 000 до 780 000 рублей. Но, как показывает статистика, за эти деньги машины становятся всё старше, и покупателям приходится мириться с серьёзными компромиссами.

Фото: commons.wikimedia.org by Nick carson из английский Википедия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Volkswagen Golf

Лидеры спроса: всё те же лица

Сайт Használtautó.hu провёл исследование, какие модели пользовались наибольшей популярностью среди объявлений в этом ценовом диапазоне в 2024 году. Интерес к таким машинам был стабильно высоким — более 107 000 человек интересовались авто в бюджете до 780 000 рублей.

Средняя цена по этой категории составила 506 740 рублей ,

Средний возраст автомобилей — 15,3 года.

ТОП-3 по запросам:

Volkswagen Golf Opel Astra Ford Focus

Эта тройка продолжает уверенно лидировать на рынке.

"В сегменте от 260 до 780 тысяч рублей всё остаётся стабильно. Golf, Astra и Focus — главные фавориты. Но стоит заметить, что средний возраст машин уже перевалил за 15 лет. Это хорошо демонстрирует, какие уступки приходится делать за такую цену", — отмечает руководитель проекта Használtautó.hu Марк Коралевски.

От Suzuki до Audi: сколько стоят популярные модели?

Среди десяти самых востребованных моделей:

Самая дешёвая — Suzuki Swift : в среднем ≈440 000 рублей

Самая дорогая — Audi A4: в среднем ≈528 000 рублей

Разброс цен при этом сопровождается и разбросом по состоянию и пробегу.

Самый востребованный бюджет — 520 000 рублей

По данным аналитиков, наибольший интерес наблюдается в районе 2 миллионов форинтов, то есть около 520 000 рублей. Что можно купить за эти деньги?

Обычно это:

компактные машины (нижний-средний класс),

возрастом 13-16 лет ,

с большим пробегом ,

техническое состояние часто требует вложений.

Это типичная картина для ограниченного бюджета: старые, но ещё живые автомобили.

Уточнения

Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.

