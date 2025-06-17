Молодых машин за полмиллиона почти не осталось — вот что предлагают вместо них

Подержанные автомобили в Венгрии по-прежнему чаще всего покупают в диапазоне от 260 000 до 780 000 рублей. Но, как показывает статистика, за эти деньги машины становятся всё старше, и покупателям приходится мириться с серьёзными компромиссами.
Сайт Használtautó.hu провёл исследование, какие модели пользовались наибольшей популярностью среди объявлений в этом ценовом диапазоне в 2024 году. Интерес к таким машинам был стабильно высоким — более 107 000 человек интересовались авто в бюджете до 780 000 рублей.
Средняя цена по этой категории составила 506 740 рублей,
Средний возраст автомобилей — 15,3 года.
Volkswagen Golf
Opel Astra
Ford Focus
Эта тройка продолжает уверенно лидировать на рынке.
"В сегменте от 260 до 780 тысяч рублей всё остаётся стабильно. Golf, Astra и Focus — главные фавориты. Но стоит заметить, что средний возраст машин уже перевалил за 15 лет. Это хорошо демонстрирует, какие уступки приходится делать за такую цену", — отмечает руководитель проекта Használtautó.hu Марк Коралевски.
Среди десяти самых востребованных моделей:
Самая дешёвая — Suzuki Swift: в среднем ≈440 000 рублей
Самая дорогая — Audi A4: в среднем ≈528 000 рублей
Разброс цен при этом сопровождается и разбросом по состоянию и пробегу.
По данным аналитиков, наибольший интерес наблюдается в районе 2 миллионов форинтов, то есть около 520 000 рублей. Что можно купить за эти деньги?
Обычно это:
компактные машины (нижний-средний класс),
возрастом 13-16 лет,
с большим пробегом,
техническое состояние часто требует вложений.
Это типичная картина для ограниченного бюджета: старые, но ещё живые автомобили.
Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.