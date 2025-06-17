Один поворот руля — и аварии не будет: трюк, который может спасти вам жизнь в пробке

2:01 Your browser does not support the audio element. Авто

На первый взгляд — мелочь, но на деле — простой приём, который может защитить вас при ДТП в пробке. Речь о том, как поворачивать колёса, стоя в заторе. Видео с таким советом стало вирусным, и мы решили спросить профессионала, действительно ли это хорошая идея.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пробка

Что за трюк

В видео, которое набрало популярность в сети, водителю рекомендуют в пробке слегка поворачивать руль в сторону, чтобы передние колёса не были направлены строго вперёд. Зачем? Чтобы в случае удара сзади ваш автомобиль не полетел прямо вперёд в бампер стоящей впереди машины, а ушёл в сторону — на обочину или в свободное пространство, если таковое есть.

Мнение эксперта: говорит Ласло Хернади

Мы обратились за комментарием к Ласло Хернади - опытному гонщику и водителю "медицинской машины" Формулы 1.

"Такой поворот колёс может действительно быть полезен — но только если обочина рядом свободна. Если же передние колёса направлены в сторону отбойника или другой машины, удар сзади направит вас прямо в них", — говорит Ласло.

Другими словами, идея работает, но при соблюдении условий. Главное — чтобы "запасной выход" был действительно свободным.

"В пробке стоит оставлять хотя бы 50-60 метров до впереди стоящего автомобиля. Если в вас врежутся сзади, это даст шанс избежать сжатия между двумя машинами", — комментирует Хернади.

Да, такую дистанцию можно позволить себе только если за вами не плотная колонна. Но даже 5-6 метров вместо одного — уже шанс.

Когда трюк реально помогает

Когда вы стоите в пробке на трассе , особенно на автомагистрали вроде М1

Когда есть пространство с одной стороны : обочина, разделительная полоса

Когда риск столкновения сзади выше обычного — например, из-за плохой видимости или интенсивного торможения в потоке

Уточнения

Ава́рия — разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, непредвиденный выход из строя оборудования или механизмов, разрушение зданий или инфраструктуры, в результате которых становится невозможным дальнейшее функционирование объекта.

