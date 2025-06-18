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Все верили в электрокары, пока не сравнили цифры: почему три гибрида могут быть чище, чем один электромобиль

1:55
Авто

Пока весь автопром стремится "переключиться" на электротягу, почётный председатель совета директоров Toyota Акио Тойода делает громкое заявление: один электрокар может загрязнять атмосферу не меньше, чем три гибрида. И звучит это не как шутка, а как вызов всей индустрии.

Tesla Model Y
Фото: commons.wikimedia.orgCreative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. by Benespit
Tesla Model Y

На фоне нарастающего давления на двигатели внутреннего сгорания и заявлений о полном переходе на электромобили в течение ближайших лет, Toyota идёт против течения — и делает ставку на гибриды.

Гибрид — компромисс или осознанный выбор

В то время как европейские бренды ставят чёткие сроки отказа от ДВС, японский гигант выбрал осторожный подход. Для Toyota гибриды — это не шаг назад, а стратегия баланса: между экологичностью и реальной энергетикой на местах.

В странах, где "грязная" генерация остаётся основным источником электричества, зарядка электромобиля может быть не менее вредной для климата, чем заправка бензином. А производство батарей — отдельная статья с огромным углеродным следом.

Цифры от Тойоды: шок или расчёт

По словам Акио Тойоды, в Японии, где электроэнергия в основном производится за счёт сжигания топлива, один электрокар с учётом жизненного цикла и производства батареи может оставить в три раза больший углеродный след, чем гибрид. Да, вы не ослышались — в три раза.

Контекст имеет значение

Тойода не призывает отказаться от электромобилей. Он говорит о контексте: в странах с "зелёной" энергетикой, таких как Франция, электрокары действительно выигрывают. Но подход "один стандарт для всех" — слишком наивный для столь сложной отрасли.

Главный тезис: экологичность нужно считать по полной формуле - от добычи ресурсов и производства до эксплуатации и утилизации, а не судить только по отсутствию выхлопа.

Уточнения

Toyota Crown — автомобиль производства компании Toyota, превративший эту модель в линейку полноразмерных седанов класса «люкс» и «бизнес-класс». Первоначально продавались в Японии и некоторых других азиатских странах, изначально разрабатываясь для эксплуатации в качестве такси.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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