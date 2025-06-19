Эти машины не боятся старости: можно брать даже с большим пробегом

В эпоху, когда даже новые авто не всегда радуют ресурсом, особенно если речь о бюджетных моделях, остаётся один проверенный путь — купить автомобиль с пробегом, но такой, которому по силам проехать ещё столько же. Некоторые машины действительно способны пройти 500 000 км и больше, особенно если речь идёт о моделях 15-25-летнего возраста. Ниже — надёжные кандидаты с "миллионным" потенциалом, которые можно найти на рынке до 1,3 млн рублей, и их типичные слабые места.
Что ценится: легендарная выносливость ДВС и АКПП, добротный кузов, мягкая подвеска.
Что ломается:
АКПП живёт очень долго, но ремонт дорогой. При проблемах чаще ставят контрактную.
Что ценится: дизель 3.2 и бензиновые V6 служат по 400-500 тыс. км, рамная конструкция, полный привод Super Select, достойная антикоррозийная защита.
Что ломается:
Несмотря на вес и конструкцию, дизель "ест" умеренно, а моторы живут без капремонта очень долго.
Простые, но надёжные агрегаты — особенно старые АКПП и атмосферные моторы.
Нет перегруженной электроники, которая выходит из строя раньше двигателя.
Обслуживание без сюрпризов: всё можно починить без дорогостоящей диагностики.
Качественные материалы — пусть и простые, но крепкие.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.