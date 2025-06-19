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Эти машины не боятся старости: можно брать даже с большим пробегом

Авто

В эпоху, когда даже новые авто не всегда радуют ресурсом, особенно если речь о бюджетных моделях, остаётся один проверенный путь — купить автомобиль с пробегом, но такой, которому по силам проехать ещё столько же. Некоторые машины действительно способны пройти 500 000 км и больше, особенно если речь идёт о моделях 15-25-летнего возраста. Ниже — надёжные кандидаты с "миллионным" потенциалом, которые можно найти на рынке до 1,3 млн рублей, и их типичные слабые места.

Toyota Camry
Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota Camry

Toyota Camry XV40 (2006-2011, 2.4 л)

Что ценится: легендарная выносливость ДВС и АКПП, добротный кузов, мягкая подвеска.

Что ломается:

  • линзы фар со временем "выгорают", свет ухудшается;
  • регулировка клапанов сложная и дорогая (нет гидрокомпенсаторов)
  • дорогие оригинальные кузовные детали, неоригинал быстро ржавеет;
  • слабые тормоза, часто ставят суппорты от RAV4;
  • возможен масложор после 280 тыс. км;
  • кондиционер любит "съедать" муфту компрессора.

АКПП живёт очень долго, но ремонт дорогой. При проблемах чаще ставят контрактную.

Mitsubishi Pajero IV (2006-2009)

Что ценится: дизель 3.2 и бензиновые V6 служат по 400-500 тыс. км, рамная конструкция, полный привод Super Select, достойная антикоррозийная защита.

Что ломается:

  • ржавеет топливный бак, может потребоваться замена;
  • шумы от редуктора — не редкость, но с подшипниками можно ездить долго;
  • втулки стабилизаторов и передние амортизаторы живут не больше 70-100 тыс. км;
  • АКПП требует частой замены масла, иначе — быстрый износ фрикционов;
  • тормозные суппорты могут клинить, особенно при попадании влаги.

Несмотря на вес и конструкцию, дизель "ест" умеренно, а моторы живут без капремонта очень долго.

Почему такие машины живут долго

  1. Простые, но надёжные агрегаты — особенно старые АКПП и атмосферные моторы.

  2. Нет перегруженной электроники, которая выходит из строя раньше двигателя.

  3. Обслуживание без сюрпризов: всё можно починить без дорогостоящей диагностики.

  4. Качественные материалы — пусть и простые, но крепкие.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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