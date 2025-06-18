Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук

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Кроссовер остаётся универсальным вариантом для семьи: он вместителен, устойчив к разбитым дорогам и уместен как в городе, так и на даче. Но выбор на вторичном рынке осложняется тем, что по-настоящему живые экземпляры в бюджет до 1 млн рублей — большая редкость. Более реалистичный диапазон — 1,5-2,5 млн рублей. И вот модели, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Фото: Wikipedia by NaBUru38, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai creta

Renault Duster / Nissan Terrano

Непритязательный, но надёжный. Высокий клиренс, короткие свесы, "вездеходный" профиль шин и ремонтопригодность. Подвеска энергоёмкая, двигатели — выносливые: 1.6 и 2.0 бензин, а также редкий, но добротный 1.5 дизель. Оптимальный вариант — 1.6 на механике с полным приводом. Автоматы — только 4-ступенчатые, с нюансами. Внутри простовато, эргономика своеобразная, но по грунтовке или щебёнке идёт уверенно.

Hyundai Creta I

Практически неубиваемый агрегат, если брать после 2016 года. Двигатели 1.6 и модернизированный 2.0 справляются с пробегами за 300 тыс. км. АКПП — шестиступенчатая и одна из самых надёжных в классе. Бюджетный, но тёплый и разумно оснащённый салон. Полный привод с ограничениями: в раскисшую глину лучше не соваться. Но в городе, на трассе и в зимнем дворе — работает на отлично. Эмоций не даёт, зато и проблем не создаёт.

Hyundai Tucson III

Тот же подход, что у Creta, но с большим комфортом и простором. Надёжные бензиновые двигатели 2.0 и 2.4, АКПП как у Креты. Рестайлинговые версии избавлены от старых болячек. От турбо-1.6 с "роботом" лучше отказаться — D7UF1 не терпит пробок и не прощает перегрева. Дизель 2.0 на 184 л. с. — бодрый и экономичный, но требует аккуратности: топливо, реле свечей и ТНВД могут подвести.

Mazda CX-5

Комфорт, умеренный расход топлива и классическая шестиступенчатая АКПП. Бензиновые моторы 2.0 и 2.5 живут по 300+ тысяч км, не едят масло и редко капризничают. Отличная эргономика и надёжная механика, но требовательность к бензину высокая. Дизель 2.2 лучше избегать — риск дорогостоящих ремонтов выше оправданного. CX-5 не про бездорожье, но для трасс и города — один из лучших вариантов.

Mitsubishi Outlander III (3.0 V6)

Выбор для тех, кому нужен классический автомат и тяга. Только трёхлитровая версия с АКПП, остальные комплектации шли с вариатором. Двигатель 6B31 — надёжен, если вовремя менять ремень ГРМ, следить за сальниками и системой смазки. Расход — 15-18 л в городе, что стоит учитывать. Большой багажник, хорошее оснащение, удобная посадка и ликвидность на вторичке. Но — редкий, найти "живой" экземпляр трудно.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.



