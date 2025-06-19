Этот японский кроссовер вернулся — и стоит как бюджетный китаец

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На фоне широкого выбора китайских кроссоверов отмечено повышение интереса к проверенным моделям. Одной из таких стал Nissan X-Trail четвёртого поколения, вновь доступный на российском рынке.

Фото: Wikipedia by OSX is licensed under Общественное достояние Nissan X-Trail

Названа минимальная цена

По данным классифайдов, цена начинается от 2 374 000 рублей. За эту сумму предлагается праворульная версия с гибридной системой E-Power: два электродвигателя суммарной мощностью 340 л. с. и бензиновый турбомотор (144 л. с.), работающий исключительно как генератор. В комплектацию входят кожаный салон, мультимедиа с крупным экраном, двухзонный климат-контроль, цифровая панель приборов и запуск двигателя с кнопки.

Для тех, кто предпочитает левый руль, предусмотрена версия с 1,5-литровым бензиновым турбомотором (163 л. с.), вариатором и 12-вольтовым стартер-генератором. Стоимость — от 2 485 000 рублей. В этом исполнении используется классическая аналоговая "приборка".

Уточнены региональные цены

В зависимости от города стоимость кроссовера варьируется:

Пермь, Новосибирск — от 2 860 000 ₽

Москва — от 3 090 000 ₽

Воронеж — от 3 350 000 ₽

Санкт-Петербург — от 3 450 000 ₽

Чита — от 3 650 000 ₽

Кемерово — от 3 862 000 ₽

Уфа, Новосибирск — от 3 890 000 ₽

Ростов-на-Дону — от 3 940 000 ₽

Преимущество в цене

Для сравнения: Chery Tiggo 8 Pro Max стоит минимум 3 370 000 ₽, Jetour X90 Plus — от 3 479 900 ₽, Geely Atlas — от 3 512 990 ₽. Таким образом, даже с учётом доставки и правого руля, Nissan X-Trail оказывается выгоднее большинства китайских аналогов.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.



