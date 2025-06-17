Такого от Румынии не ожидал никто: новый кроссовер рвёт шаблоны и пугает автогигантов

Рынок внедорожников больше не будет прежним. Новый Dacia Bigster - это не просто доступный SUV, а вызов всему сегменту. Простор, гибридная начинка и смелый дизайн делают его реальной угрозой даже для топовых конкурентов.
Bigster стал одной из самых обсуждаемых новинок:
гибридная силовая установка,
выразительный облик,
вместительный салон
и цена, которая выбивает почву из-под ног у конкурентов.
Вопреки статусу "бюджетного бренда", Dacia создаёт внедорожник, который не стыдно поставить рядом с премиумами.
На фоне стремительного взлёта Bigster, Fiat не остался в стороне. Компания реанимирует имя Multipla — легендарного (и спорного) минивэна конца 90-х. Только теперь это будет не странный городской автомобиль, а полноценный кроссовер, вдохновлённый линиями Dacia Bigster.
Дизайн обещают рубленый, с квадратными формами в духе современных B-SUV.
В планах Fiat — не только Multipla.
Уже анонсированы:
Pandissima (релиз в 2025 году)
обновлённые Strada и RV
городской хит будущего — Pandina
Multipla же выйдет не раньше 2027-2028 годов, но точные сроки компания пока держит в секрете.
Пока Dacia Bigster захватывает внимание своей доступностью и мощным образом, Fiat явно не хочет оставаться в тени. Грядёт настоящая SUV-битва — и ставки только растут.
Dacia Bigster — компактный кроссовер румынского автопроизводителя Dacia, выпускающийся с 2024 года.
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