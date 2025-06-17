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Такого от Румынии не ожидал никто: новый кроссовер рвёт шаблоны и пугает автогигантов

2:33
Авто

Рынок внедорожников больше не будет прежним. Новый Dacia Bigster - это не просто доступный SUV, а вызов всему сегменту. Простор, гибридная начинка и смелый дизайн делают его реальной угрозой даже для топовых конкурентов.

Dacia Bigster
Фото: commons.wikimedia.org by Y.Leclercq, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Dacia Bigster

Новый герой от Renault Group

Bigster стал одной из самых обсуждаемых новинок:

  • гибридная силовая установка,

  • выразительный облик,

  • вместительный салон
    и цена, которая выбивает почву из-под ног у конкурентов.

Вопреки статусу "бюджетного бренда", Dacia создаёт внедорожник, который не стыдно поставить рядом с премиумами.

Fiat готовится к реваншу

На фоне стремительного взлёта Bigster, Fiat не остался в стороне. Компания реанимирует имя Multipla — легендарного (и спорного) минивэна конца 90-х. Только теперь это будет не странный городской автомобиль, а полноценный кроссовер, вдохновлённый линиями Dacia Bigster.

Дизайн обещают рубленый, с квадратными формами в духе современных B-SUV.

Multipla 2.0 и Pandissima: как Fiat перезагружается

В планах Fiat — не только Multipla.

Уже анонсированы:

  • Pandissima (релиз в 2025 году)

  • обновлённые Strada и RV

  • городской хит будущего — Pandina

Multipla же выйдет не раньше 2027-2028 годов, но точные сроки компания пока держит в секрете.

Bigster меняет правила, Fiat отвечает

Пока Dacia Bigster захватывает внимание своей доступностью и мощным образом, Fiat явно не хочет оставаться в тени. Грядёт настоящая SUV-битва — и ставки только растут.

Уточнения

Dacia Bigster — компактный кроссовер румынского автопроизводителя Dacia, выпускающийся с 2024 года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
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