Такого от Румынии не ожидал никто: новый кроссовер рвёт шаблоны и пугает автогигантов

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Рынок внедорожников больше не будет прежним. Новый Dacia Bigster - это не просто доступный SUV, а вызов всему сегменту. Простор, гибридная начинка и смелый дизайн делают его реальной угрозой даже для топовых конкурентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Y.Leclercq, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Dacia Bigster

Новый герой от Renault Group

Bigster стал одной из самых обсуждаемых новинок:

гибридная силовая установка,

выразительный облик,

вместительный салон

и цена, которая выбивает почву из-под ног у конкурентов.

Вопреки статусу "бюджетного бренда", Dacia создаёт внедорожник, который не стыдно поставить рядом с премиумами.

Fiat готовится к реваншу

На фоне стремительного взлёта Bigster, Fiat не остался в стороне. Компания реанимирует имя Multipla — легендарного (и спорного) минивэна конца 90-х. Только теперь это будет не странный городской автомобиль, а полноценный кроссовер, вдохновлённый линиями Dacia Bigster.

Дизайн обещают рубленый, с квадратными формами в духе современных B-SUV.

Multipla 2.0 и Pandissima: как Fiat перезагружается

В планах Fiat — не только Multipla.

Уже анонсированы:

Pandissima (релиз в 2025 году)

обновлённые Strada и RV

городской хит будущего — Pandina

Multipla же выйдет не раньше 2027-2028 годов, но точные сроки компания пока держит в секрете.

Bigster меняет правила, Fiat отвечает

Пока Dacia Bigster захватывает внимание своей доступностью и мощным образом, Fiat явно не хочет оставаться в тени. Грядёт настоящая SUV-битва — и ставки только растут.

Уточнения

Dacia Bigster — компактный кроссовер румынского автопроизводителя Dacia, выпускающийся с 2024 года.

