Песок, пыль и масло прямо в цилиндры: привычка, которая убивает движок быстрее времени

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Кажется, что заменить свечи зажигания — задача элементарная. Достаточно снять катушки, выкрутить старые, вкрутить новые — и готово. Но на практике даже автолюбители с опытом регулярно совершают одну критическую ошибку, которая может обернуться дорогостоящим ремонтом. Об этой опасности напомнили автомеханики, регулярно сталкивающиеся с последствиями на практике.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Свечи зажигания

Казалось бы — что может пойти не так

Свеча зажигания — важнейший элемент бензинового двигателя. Именно она отвечает за поджиг топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Без неё мотор просто не заведётся. Обычно свечи служат 20-30 тысяч км, а в случае с иридиевыми — до 100 тысяч, но со временем электрод изнашивается, и искра становится слабее.

Самостоятельная замена не представляет труда: свечи находятся под катушками или высоковольтными проводами, и вывернуть их — дело пары минут. Но проблема не в том, что выкрутить — сложно. Проблема — в том, ЧТО находится вокруг свечного колодца.

Самая частая и самая опасная ошибка

Автомобилисты часто игнорируют чистоту подкапотного пространства. А значит, внутренняя часть свечных колодцев покрывается пылью, песком, маслом, остатками насекомых и прочим мусором. И вот здесь кроется ловушка.

Если перед заменой свечи не очистить колодец — вся эта грязь неизбежно провалится внутрь цилиндра. А дальше — по накатанной:

абразивная пыль попадает на стенки цилиндра;

поршневые кольца изнашиваются в разы быстрее;

компрессия падает, масло начинает гореть, а мотор — троить;

на выходе — капитальный ремонт ГБЦ и поршневой группы.

Как показывают осмотры, на тысячах моторов с "низкой компрессией" причина — не плохие свечи или топливо, а элементарная пыль в цилиндрах, попавшая туда после неаккуратной замены.

Как правильно заменить свечи зажигания

Вот базовый алгоритм, который используют в хороших сервисах и рекомендуют профессионалы:

Не снимайте свечу, пока не убрали грязь. Используйте баллон со сжатым воздухом, ручной насос, кисточку, пылесос — всё, что позволит выдуть или вычистить мусор. Обязательно продуйте колодец при стоящей свече. Это ключевой момент: пока свеча на месте, мусор не может попасть в цилиндр. Проверяйте состояние уплотнительной резинки катушки. Если она порвана или слетела — грязь в колодце гарантирована. Используйте диэлектрическую смазку. Она не только защищает от влаги, но и облегчает следующий демонтаж без разрушения колодца.

На хороших СТО свечной колодец чистят ВСЕГДА. Если ваш мастер этого не делает — стоит задуматься.

Что делать, если уже допустили ошибку

Если вы сменили свечи "в пыли" — лучше не рисковать. Поездите немного, а затем сделайте эндоскопию цилиндров (это недорогая процедура), чтобы убедиться, что не осталось частиц грязи или песка. В худшем случае — лучше промыть цилиндры и заменить масло пораньше.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

