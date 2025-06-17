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Жезл поднят, но зря: в этих местах инспектор не имеет права вас остановить

3:38
Авто

Кажется, что инспекторы ГИБДД могут остановить автомобиль где угодно и когда угодно. Но это не так. У действующего законодательства есть чёткий перечень мест, где работа инспектора и остановка водителя недопустимы. Эти правила прописаны не только для безопасности движения, но и для соблюдения прав водителей.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Где запрещено тормозить водителей

Согласно пункту 106 Административного регламента МВД №664, сотрудники ГИБДД должны выбирать места остановки, где не будет создана угроза безопасности движения. Это требование нарушается чаще, чем кажется.

1. Неосвещённые участки дорог ночью

Ночью на трассах и неосвещённых участках инспекторы ГИБДД не имеют права организовывать посты или производить выборочные остановки. Исключение — операции по ориентировке или пресечению преступлений. Однако на практике именно в таких местах водители чаще всего сталкиваются с инспекторами, скрывающимися в темноте.

2. Мосты, эстакады, путепроводы

На этих участках запрещена не только остановка автомобилей (даже при поломке), но и работа инспектора. Дежурство здесь создаёт серьёзную угрозу безопасности. Несмотря на это, именно у мостов часто можно увидеть патрули, проверяющие транспорт, особенно на въездах и выездах из городов.

3. Железнодорожные переезды и трамвайные пути

Здесь любое замедление движения может привести к трагедии. Инспекторы, работающие возле ЖД-переездов, нарушают инструкции. В условиях плотного трафика это создаёт риск пробок и ДТП.

4. Опасные перекрёстки

Особенно те, где есть пешеходные переходы, съезды и ограниченная видимость. Требования регламента обязывают не устраивать проверки в подобных местах — риск аварии слишком высок. Однако именно здесь можно неожиданно попасть под проверку, особенно если ведутся рейды на выявление нетрезвых водителей.

Почему это происходит и как быть водителю

По мнению автоюристов, такая "активность" инспекторов связана с желанием добиться "эффекта неожиданности". С точки зрения профилактики нарушений это может и работает. Но с точки зрения закона — вызывает вопросы.

Автомобилисты вправе требовать пояснений. Если остановка произошла в зоне, запрещённой для таких действий, водитель может зафиксировать ситуацию (на видео, фото), запросить удостоверение сотрудника, записать его данные и подать жалобу в прокуратуру или в подразделение собственной безопасности МВД.

Важно помнить: даже при нарушениях со стороны инспектора водитель обязан соблюдать корректность. Оспаривать действия ГИБДД следует уже после — в установленном порядке.

Что говорит закон

Основания и порядок остановки автомобилей регулируются:

  • п. 106 и п. 88 Административного регламента МВД РФ №664,

  • ст. 27.3 КоАП РФ (порядок досмотра),

  • ФЗ "О полиции",

  • Методические рекомендации МВД по обеспечению безопасности при остановке ТС.

При несоблюдении этих норм водитель имеет полное право оспорить действия инспектора, вплоть до признания их незаконными в суде.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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