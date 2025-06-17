Жезл поднят, но зря: в этих местах инспектор не имеет права вас остановить

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Кажется, что инспекторы ГИБДД могут остановить автомобиль где угодно и когда угодно. Но это не так. У действующего законодательства есть чёткий перечень мест, где работа инспектора и остановка водителя недопустимы. Эти правила прописаны не только для безопасности движения, но и для соблюдения прав водителей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сотрудник ГАИ

Где запрещено тормозить водителей

Согласно пункту 106 Административного регламента МВД №664, сотрудники ГИБДД должны выбирать места остановки, где не будет создана угроза безопасности движения. Это требование нарушается чаще, чем кажется.

1. Неосвещённые участки дорог ночью

Ночью на трассах и неосвещённых участках инспекторы ГИБДД не имеют права организовывать посты или производить выборочные остановки. Исключение — операции по ориентировке или пресечению преступлений. Однако на практике именно в таких местах водители чаще всего сталкиваются с инспекторами, скрывающимися в темноте.

2. Мосты, эстакады, путепроводы

На этих участках запрещена не только остановка автомобилей (даже при поломке), но и работа инспектора. Дежурство здесь создаёт серьёзную угрозу безопасности. Несмотря на это, именно у мостов часто можно увидеть патрули, проверяющие транспорт, особенно на въездах и выездах из городов.

3. Железнодорожные переезды и трамвайные пути

Здесь любое замедление движения может привести к трагедии. Инспекторы, работающие возле ЖД-переездов, нарушают инструкции. В условиях плотного трафика это создаёт риск пробок и ДТП.

4. Опасные перекрёстки

Особенно те, где есть пешеходные переходы, съезды и ограниченная видимость. Требования регламента обязывают не устраивать проверки в подобных местах — риск аварии слишком высок. Однако именно здесь можно неожиданно попасть под проверку, особенно если ведутся рейды на выявление нетрезвых водителей.

Почему это происходит и как быть водителю

По мнению автоюристов, такая "активность" инспекторов связана с желанием добиться "эффекта неожиданности". С точки зрения профилактики нарушений это может и работает. Но с точки зрения закона — вызывает вопросы.

Автомобилисты вправе требовать пояснений. Если остановка произошла в зоне, запрещённой для таких действий, водитель может зафиксировать ситуацию (на видео, фото), запросить удостоверение сотрудника, записать его данные и подать жалобу в прокуратуру или в подразделение собственной безопасности МВД.

Важно помнить: даже при нарушениях со стороны инспектора водитель обязан соблюдать корректность. Оспаривать действия ГИБДД следует уже после — в установленном порядке.

Что говорит закон

Основания и порядок остановки автомобилей регулируются:

п. 106 и п. 88 Административного регламента МВД РФ №664,

ст. 27.3 КоАП РФ (порядок досмотра),

ФЗ "О полиции",

Методические рекомендации МВД по обеспечению безопасности при остановке ТС.

При несоблюдении этих норм водитель имеет полное право оспорить действия инспектора, вплоть до признания их незаконными в суде.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

