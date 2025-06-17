Авто в этой стране выбрасывают гораздо больше CO2, чем в других местах

Австралийские пассажирские транспортные средства выбрасывают на 50% больше углекислого газа (CO₂), чем в среднем на основных мировых трассах.
Это вывод нового исследования, сравнивающего показатели выбросов CO₂ легковых автомобилей, внедорожников и легких коммерческих автомобилей в Австралии и за рубежом.
Сравнение показывает, что Австралия, вероятно, не достигнет общеэкономического целевого показателя нулевых выбросов для автомобильного транспорта к 2050 году. Чтобы достичь цели, политика по сокращению выбросов транспортных средств должна быть усилена и поддержана рядом других политик.
В этом месяце правительство Австралии объявило о вариантах для Нового стандарта эффективности транспортных средств (NVES) — не путать с Национальной стратегией электромобилей (NEVS). Каждый вариант установит национальный предел в граммах CO₂, которые могут быть выброшены на каждый километр пробега, в среднем по всем проданным новым автомобилям.
Австра́лия (англ. Australia, МФА: [əˈstreɪljə], от лат. austrālis — «южный»), официальная форма — Австрали́йский Сою́з, или Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia, МФА: [ˈkɒm.ənˌwɛlθ əv əˈstreɪljə]) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов.
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