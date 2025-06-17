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Неубиваемые динозавры под капотом: эти моторы ещё дадут фору новичкам

2:35
Авто

Современные автомобили всё чаще напоминают смартфоны на колёсах — в них полно электроники, турбин, сложных датчиков и систем. Но высокая технологичность не всегда означает надёжность. Иногда простота — лучший выбор.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Одни бренды гонятся за инновациями, другие же доводят проверенные решения до идеала. И именно такие "дедовские" моторы зачастую оказываются более живучими, простыми в ремонте и гораздо менее затратными в эксплуатации.

Вот список двигателей, которые не бросят вас в беде даже после сотен тысяч километров.

Toyota Corolla: 1ZR-FE и 4ZR-FE

Классические атмосферные "четвёрки" с цепным приводом ГРМ и распределённым впрыском. Эти моторы легко переваливают за 450 000 км без капремонта. Их любят механики за простоту и надёжность. А владельцы — за уверенность и доступность деталей.

Hyundai Solaris и Kia Rio: G4LC и G4FG

Бюджетный сегмент с крепкими атмосферниками. Особенно выделяется G4FG — 1,6-литровый двигатель, который спокойно держится до 350 000 км без серьёзных вложений. Идеален для тех, кто не хочет сюрпризов под капотом.

Toyota Camry / RAV4: 2AR-FE

Атмосферный 2,5-литровый двигатель с системой VVT-i. В меру экономичный, стабильный и неприхотливый. Часто встречается на Toyota Camry, RAV4 и других моделях. Пример, когда маркетинговая "надёжность" действительно работает.

Toyota 1ZZ-FE

Младший по объёму, но не по характеру. Экономичный, простой в обслуживании и удивительно живучий мотор. Ставился даже на Lotus Elise — а это уже признание надёжности.

Honda B-Series

Легенда среди фанатов Honda. Система VTEC обеспечивает баланс между экономией и мощностью. Эти моторы любят "крутить" обороты, но при этом выносят огромные пробеги. Ставились на Civic, CRX, Integra.

Toyota 2UZ-FE

Настоящий "танк" среди двигателей. Атмосферный V8 объёмом 4,7 литра, устанавливавшийся на Toyota Land Cruiser и Lexus LX. При правильном обслуживании легко проходит миллион километров. Серьёзно.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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