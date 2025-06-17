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Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю

2:10
Авто

Автомобили со "стажем" требуют особого подхода. Особенно это касается моторного масла — ведь от его правильного выбора зависит не только экономия, но и срок жизни двигателя.

проверка уровня масла
Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain
проверка уровня масла

Когда пора задуматься о смене типа масла

Многие автопроизводители рекомендуют использовать синтетику или полусинтетику — особенно на пробеге до 100 000 км. Однако со временем двигатель изнашивается, и старое масло может уже не справляться со своей задачей.

Вот сигналы, что мотору нужна "другая диета":

  • двигатель стал шумнее обычного;

  • свечи зажигания покрываются чёрным налётом;

  • масло быстро уходит;

  • появился сизый или голубоватый выхлоп;

  • давление в системе смазки скачет;

  • сальники начали течь.

Подбираем масло под возраст машины

Если пробег перевалил за 100-150 тысяч км, самое время перейти на более вязкое масло. Оно лучше удерживается на деталях двигателя, заполняет микрозазоры и снижает износ.

Например, если раньше вы использовали 5W-30, при большом пробеге стоит перейти на 5W-40. Это особенно важно летом: при высоких температурах более густая плёнка эффективнее защищает трущиеся детали.

Важно: всегда сверяйтесь с инструкцией по эксплуатации. Некоторые двигатели рассчитаны только на синтетическое масло — это нужно строго соблюдать.

Почему нельзя заливать слишком жидкое масло

Масла с низкой вязкостью и энергосберегающие жидкости подходят далеко не всем. В старых моторах они могут усилить износ и спровоцировать утечки. Особенно если двигатель уже не в идеальном состоянии.

Также обращайте внимание на маркировку:

  • S — для бензиновых двигателей;

  • C — для дизельных.

Не забудьте про климат

Для регионов с холодными зимами важно выбирать масло, которое не густеет на морозе — иначе при запуске двигатель испытывает повышенную нагрузку. Но летом более вязкое масло будет работать лучше, предотвращая сухое трение.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Куратор Игорь Моржаретто
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