Машина стала прожорливой? Эти детали под капотом легко съедают половину бака

Увеличился расход топлива? Не спешите паниковать. Это вовсе не обязательно связано с серьёзной поломкой. Часто за рост аппетита автомобиля стоят мелочи — и водитель сам может с этим справиться.
Грязный топливный или воздушный фильтр нарушает правильное соотношение воздуха и бензина. Электроника пытается компенсировать проблему, подавая больше топлива, но воздух не успевает поступать — смесь сгорает не полностью. А значит — расход растёт.
Что делать: меняйте топливный фильтр каждые 40 000 км (у бензиновых авто) и каждые 10 000 км (у дизельных), если не указано иное. Воздушный — согласно регламенту ТО.
Датчик массового расхода воздуха и датчик температуры охлаждающей жидкости напрямую влияют на состав топливной смеси. Загрязнение или сбой приводит к её переобогащению — двигатель начинает "тянуть" больше горючего, чем нужно.
Что делать: проверьте работу этих датчиков на диагностике. При необходимости — замените.
Старые или загрязнённые свечи дают слабую или нестабильную искру. Это мешает полному сгоранию топлива, а значит, топливо улетает в трубу впустую.
Что делать: меняйте все свечи сразу. Медные и никелевые — каждые 30-50 тыс. км, платиновые и иридиевые — до 100 тыс. км.
Мягкие покрышки увеличивают сопротивление качению, а значит, двигатель тратит больше усилий и топлива.
Что делать: следите за давлением. Недокачали — теряете топливо, перекачали — ухудшается управляемость.
Неправильные углы установки колёс создают дополнительное сопротивление, увеличивают расход и ускоряют износ резины.
Что делать: раз в год проверяйте сход-развал, особенно после сильных ударов или попадания в ямы.
Если тормоза слегка прижаты даже в движении — машина словно постоянно "в горку". Это может быть связано с закисшими цилиндрами или плохо отрегулированным ручником.
Что делать: проверьте тормозную систему — особенно после зимы.
Резкие старты и торможения — враги экономии. Этот стиль езды также разрушает подвеску, коробку передач и тормоза.
Что делать: перейдите на плавное и прогнозируемое вождение.
Слишком густое или просроченное масло мешает работе двигателя. Это повышает трение и расход.
Что делать: выбирайте масло по допускам и рекомендациям производителя. Меняйте его вовремя и покупайте только у проверенных продавцов.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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