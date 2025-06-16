Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем улью нужны трутни, если они ничего не делают
Как крафтовое мороженое стало искусством — в Италии назвали лучших мастеров джелато
Машина стала прожорливой? Эти детали под капотом легко съедают половину бака
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Азия и Океания: 30 млн лет эту черту на карте не пересекает ни одно живое существо
Волочкова ответила на слухи о романе Керимова с Муцениеце цитатой экс-возлюбленного
Нанесли маску — а стало хуже? Рассказываем, какую выбрать, чтобы не навредить коже
Рыбий жир против гипертонии: наука о том, как снизить давление с помощью омега-3
Пить или не пить? Врачи раскрыли всю правду о чае и гидратации

Сработает даже через стену: в ключе авто нашли скрытую функцию, которую все игнорируют

1:50
Авто

Знаете ли вы, что ключ от автомобиля — это не просто способ открыть двери? Он может оказаться вашим невидимым помощником в экстренной ситуации.

Ключ в замке зажигания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ключ в замке зажигания

Не просто брелок

Многие уверены: если машина заводится с кнопки, ключ становится обычным аксессуаром. Но это не так. Даже в современных автомобилях ключи зачастую оснащены дополнительными функциями, которые способны помочь в стрессовой или даже опасной ситуации.

"Тревожная кнопка": как она работает

На многих ключах, особенно у машин американского рынка, есть небольшая кнопка с красной маркировкой. Она может быть расположена рядом с привычными кнопками открытия и закрытия дверей — а иногда и отдельно от них. Эта функция называется panic button, или "тревожная кнопка".

При нажатии срабатывает сигнализация: громкий звуковой сигнал и вспышки фар. Причём работает это даже на довольно большом расстоянии от автомобиля.

Когда она может пригодиться

Сценариев, когда тревожная кнопка может оказаться полезной, несколько:

  • Вы заметили подозрительного человека рядом с машиной;

  • Кто-то начал следовать за вами к автомобилю;

  • Вы находитесь внутри и чувствуете угрозу;

  • Кто-то пытается проникнуть в салон;

  • Другой водитель не замечает ваш автомобиль на тесной парковке.

Во всех этих случаях громкий сигнал и вспышки могут отпугнуть злоумышленника или привлечь внимание окружающих. А в ситуации на парковке — помочь избежать столкновения.

Используйте осознанно

Важно помнить: тревожная кнопка не игрушка. Не стоит активировать её без причины — особенно ночью или в жилых районах. Но если ситуация действительно вызывает беспокойство, она может сыграть решающую роль.

Уточнения

Ключ — инструмент, предназначенный для открытия замко́в.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Домашние животные
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем Аудио 
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Красота и стиль
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас Аудио 
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Домашние животные
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички Аудио 
Популярное
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички

Самое ядовитое животное на планете способно убить грызуна тремя укусами. И оно обитает прямо под ногами — вы точно его не ожидали.

Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Номер, который не забудешь: почему всё больше людей возвращают себе стационарный телефон
Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Последние материалы
Все пытались замаскировать вкус, а нужно было его раскрыть: как усилить аромат огурцов
Резервы России неожиданно выросли — что стоит за этим скачком
Горбатые киты хотят общаться с людьми, выяснили учёные
Лимон и вода натощак: вот зачем это делают каждое утро
Офис в бомбоубежище: Анатолий Белый* раскрыл свой быт во время ударов Израиля по Ирану
Тренд 2025 года, о котором говорят все дизайнеры: забудьте про обычную ванну
Тайна отмены гастролей: Поплавская вывела на чистую воду Театр Вахтангова
Без визита в клинику, но с результатом: кошкам стало легче
Свет ночью — враг сна: вот почему темнота важнее, чем вы думаете
Сработает даже через стену: в ключе авто нашли скрытую функцию, которую все игнорируют
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.