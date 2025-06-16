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Tesla сошла с ума в руках нового владельца: как машина превратилась в оружие раздражения

2:40
Авто

Покупка автомобиля с пробегом обычно не сулит проблем с прошлым владельцем. Но всё меняется, когда речь идёт о Tesla — особенно если старый хозяин решил оставить себе удалённый доступ. История одного покупателя, рассказанная на Reddit, быстро стала вирусной: купив Tesla Model S, он оказался в настоящем цифровом кошмаре.

Tesla Model 3
Фото: commons.wikimedia.org by Lothar Spurzem, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Tesla Model 3

Автомобиль, которым управлял кто-то другой

Новый владелец по имени Влад вскоре после покупки понял, что его Tesla живёт своей жизнью. Машина самопроизвольно включала кондиционер на максимум, ограничивала скорость до 80 км/ч, открывала и закрывала двери, включала сигнал ночью, включала подогрев сидений - и всё это происходило без его участия.

Оказалось, что бывший владелец сохранил доступ к аккаунту, связанному с автомобилем, и не собирался отказываться от контроля.

Режим Valet: как Tesla была заблокирована

Автомобиль был оставлен в так называемом режиме Valet - ограниченном режиме, предназначенном для временной передачи автомобиля другим людям. В этом режиме:

  • Обязателен доступ через карту-ключ

  • Максимальная скорость — 113 км/ч

  • Ограничены разгон и мощность

  • Заблокированы бардачок и передний багажник

  • Недоступны сохранённые адреса "Дом" и "Работа"

  • Отключены голосовые команды и отображение SMS

  • Машина теряла до 60% заряда в сутки даже на парковке

Владелец решает отомстить

Влад не растерялся. Он начал мстить с помощью самой Tesla. Зная, что зарядка на Supercharger может быть привязана к аккаунту владельца, он четыре раза в неделю заряжал машину за счёт старого владельца, пока счёт не превысил 250 евро.

Дальше — больше. Влад начал подбирать коды, чтобы отключить режим Valet. После 4000 попыток он угадал нужный код и разблокировал машину. Тогда он получил доступ к навигационным данным — и нашёл адрес прежнего владельца, его имя, номер телефона и даже номер жены.

"Ваша Tesla не была сброшена. Я имею доступ ко всем вашим данным. Лучше всё исправьте — или последствия будут хуже", — отправил сообщение Влад.

Цифровые функции Tesla — это удобно, но они же могут стать оружием в чужих руках, если вы забыли отвязать машину от своего аккаунта. Эта история — напоминание: при продаже Tesla важно сделать полный сброс и выход из всех систем. Иначе управлять автомобилем будет уже не покупатель, а вы.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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