Починить суперкар подручными средствами? Больше не фантастика - если рядом есть Volkswagen

Владение гиперкаром — это не просто роскошь, это вызов. Особенно, если речь идёт о Bugatti Veyron, одном из самых дорогих и сложных автомобилей в истории. И как показал один случай, даже самая тривиальная поломка может обернуться настоящим финансовым абсурдом — если, конечно, не искать альтернативу.
Карл Хартли — владелец дилерского центра Tom Hartley Cars и счастливый обладатель Veyron. Когда его спросили, какая машина оказалась самой дорогой в обслуживании, он не задумывался.
"Если повезёт, содержание обойдётся в £100 000 в год ($135 500), а стандартное ТО — около $40 000", — отвечает Карл.
Но самым запоминающимся случаем стала проблема… с переключателем боковых зеркал.
После четырёх лет эксплуатации переключатель стал заедать. Вроде мелочь, но раздражающая. Карл обратился к официальному сервису Bugatti. Ответ:
замена обойдётся в £9500 ($12 900) + 20% НДС,
итог — £11 400 или $15 500.
Причина? Сервис настаивал на замене всей дверной панели, мотора и узла зеркала, хотя проблема была только в мелкой детали.
Хартли не стал мириться с такой ценой и позвонил знакомому механику. Тот разобрал узел и обнаружил, что виновата крошечная деталь, используемая и в других машинах концерна VW — например, в Volkswagen Transporter.
Эта деталь продавалась комплектом из пяти штук и стоила $1,20. Замена заняла 20 минут. Механик даже не взял денег.
"Я советую владельцам Bugatti не бояться обращаться в независимые сервисы. Иногда это экономит тысячи", — добавил Хартли.
Конечно, не каждый случай можно решить за доллар. Например:
замена топливного бака в Veyron обошлась другому владельцу в €17 904 ($20 500),
а с установкой — почти €38 000 ($43 300).
Датчик турбонаддува от VW Golf GTI стоит всего €16,50 ($19),
но его замена в Bugatti оценивается в €1600 ($1800) за работу.
Bugatti — это техническое произведение искусства, но за каждую деталь приходится платить, как за уникальную скульптуру. Тем не менее, иногда решение стоит меньше жвачки. Главное — не бояться подумать иначе, чем предписывает официальный прайс.
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