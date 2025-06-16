Починить суперкар подручными средствами? Больше не фантастика - если рядом есть Volkswagen

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Владение гиперкаром — это не просто роскошь, это вызов. Особенно, если речь идёт о Bugatti Veyron, одном из самых дорогих и сложных автомобилей в истории. И как показал один случай, даже самая тривиальная поломка может обернуться настоящим финансовым абсурдом — если, конечно, не искать альтернативу.

Фото: commons.wikimedia.org by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Bugatti Veyron

История одного ремонта

Карл Хартли — владелец дилерского центра Tom Hartley Cars и счастливый обладатель Veyron. Когда его спросили, какая машина оказалась самой дорогой в обслуживании, он не задумывался.

"Если повезёт, содержание обойдётся в £100 000 в год ($135 500), а стандартное ТО — около $40 000", — отвечает Карл.

Но самым запоминающимся случаем стала проблема… с переключателем боковых зеркал.

15 500 долларов — за что

После четырёх лет эксплуатации переключатель стал заедать. Вроде мелочь, но раздражающая. Карл обратился к официальному сервису Bugatti. Ответ:

замена обойдётся в £9500 ($12 900) + 20% НДС ,

итог — £11 400 или $15 500.

Причина? Сервис настаивал на замене всей дверной панели, мотора и узла зеркала, хотя проблема была только в мелкой детали.

Решение: звонок другу и $1,20

Хартли не стал мириться с такой ценой и позвонил знакомому механику. Тот разобрал узел и обнаружил, что виновата крошечная деталь, используемая и в других машинах концерна VW — например, в Volkswagen Transporter.

Эта деталь продавалась комплектом из пяти штук и стоила $1,20. Замена заняла 20 минут. Механик даже не взял денег.

"Я советую владельцам Bugatti не бояться обращаться в независимые сервисы. Иногда это экономит тысячи", — добавил Хартли.

С Bugatti — даже "мелочь" может обойтись в состояние

Конечно, не каждый случай можно решить за доллар. Например:

замена топливного бака в Veyron обошлась другому владельцу в €17 904 ($20 500) ,

а с установкой — почти €38 000 ($43 300) .

Датчик турбонаддува от VW Golf GTI стоит всего €16,50 ($19) ,

но его замена в Bugatti оценивается в €1600 ($1800) за работу.

Bugatti — это техническое произведение искусства, но за каждую деталь приходится платить, как за уникальную скульптуру. Тем не менее, иногда решение стоит меньше жвачки. Главное — не бояться подумать иначе, чем предписывает официальный прайс.

Уточнения

Суперка́р (от англ. super — «сверх» и car — «автомобиль») — условно выделяемый подкласс (верхний сегмент) более широкого класса спортивных автомобилей.

