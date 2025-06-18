Как быстро убрать шерсть из машины — простой способ, о котором вы не знали

Если вы хоть раз перевозили питомца в машине, то точно знаете: шерсть оседает везде. Сиденья, коврики, даже вентиляционные щели — всё "заражено". Но есть простой способ вернуть салон в порядок без нервов и химчистки.

Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салон автомобиля

Что понадобится

Для быстрой и эффективной уборки соберите:

пылесос,

резиновые перчатки,

ведро с водой,

резиновую щётку,

кусок пемзы,

сжатый воздух (если есть под рукой).

Сначала — воздух

Перед тем как взять в руки пылесос, пройдитесь по ворсу сидений и обивки струёй сжатого воздуха. Это поднимет мелкие волоски, которые иначе не удастся достать. Нет воздуха? Не беда — можно обойтись и без него, просто будет чуть больше усилий.

Щётка и пемза — против шерсти

Дальше в бой идут резиновая щётка и пемза. Они отлично "собирают" даже въевшуюся шерсть. Действуйте аккуратно — особенно с пемзой на деликатных тканях, чтобы не повредить поверхность.

Финальный штрих — влажная перчатка

Наденьте резиновую перчатку, намочите её и проведите по обивке. Волоски будут липнуть к ней, как магнит. Главное — периодически ополаскивайте перчатку в воде, чтобы не переносить шерсть обратно.

Готово — чисто и без следа

Потратив всего 15-20 минут, вы получите салон без шерсти и пыли. И никакой химии. Удобно, быстро и безопасно как для вас, так и для питомца.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

