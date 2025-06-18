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Как продать автомобиль за пару дней — 5 шагов, которые работают

1:52
Авто

Продажа автомобиля — это не только подача объявления. Чтобы привлечь внимание и продать машину без долгих ожиданий, важно подготовиться к этому шагу правильно.

Мужчина в автосалоне
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в автосалоне

Начните с чистоты

Первое впечатление — решающее. Тщательно вымойте машину снаружи и наведите порядок внутри. Чистый, ухоженный салон вызывает больше доверия и может ускорить продажу.

Есть царапины или небольшие вмятины? Если есть возможность — устраните. Небольшие косметические доработки могут заметно повысить цену.

Подготовьте документы

У вас должны быть на руках:

  • паспорт транспортного средства (ПТС),
  • свидетельство о регистрации,
  • история обслуживания (чеки, сервисные отметки),
  • страховой полис (если актуален).

Это не только ускорит сделку, но и повысит доверие со стороны покупателей.

Назначьте разумную цену

Проведите анализ: сколько стоят похожие автомобили с таким же годом, пробегом и комплектацией. Не завышайте и не занижайте цену — это может отпугнуть реальных покупателей.

Если сомневаетесь — воспользуйтесь онлайн-сервисами оценки или проконсультируйтесь с оценщиком.

Сделайте грамотное объявление

Разместите авто на популярных платформах, в соцсетях и даже в местных группах. Обязательно добавьте:

  • чёткие фото с разных ракурсов,
  • подробное описание: пробег, техническое состояние, особенности комплектации.

Не забудьте указать преимущества: новый аккумулятор, зимняя резина в комплекте, одно владельческое использование и т. д.

Готовьтесь к переговорам

Отвечайте честно на вопросы, не скрывайте недостатки — открытость подкупает. Подготовьте договор купли-продажи и будьте готовы к просмотрам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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