Он ушёл из Tesla и создал электробайк дешевле iPhone — цена поражает

Майкл Спенсер, некогда один из ключевых фигур Tesla, решил сыграть по своим правилам. Он ушёл из компании Илона Маска и основал собственный бренд. Так родился Zeno - проект с амбициями, духом Tesla и невероятной ценой. Старт — с Индии, но всё указывает на глобальные цели.
Главный продукт Zeno — это Emara, лёгкий и компактный электрический мотоцикл для городских улиц. Дальность — около 60 км, максимальная скорость — 88 км/ч. Он не спортивный, но идеально подходит для плотного трафика и коротких маршрутов. Есть и Emara ADV — версия для плохих дорог, с усиленными покрышками и адаптацией к погоде.
Zeno Emara с аккумулятором стоит всего около 1220 евро. А версия без батареи — порядка 800 евро: для тех, кто арендует аккумулятор отдельно. Такой подход особенно актуален в Индии, где важна низкая стартовая цена.
Производство базируется в Индии — неслучайный выбор: здесь низкие издержки и растущий спрос на электротранспорт. Но Spencer не скрывает: Zeno уже готовит выход на европейский рынок. Вызов — адаптировать продукт под другие стандарты и спрос, ведь рынок электробайков в Европе пока развивается медленнее.
Тем не менее, если ценник сохранится, Emara может перевернуть представление о доступной электромобильности.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.