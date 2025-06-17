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Он ушёл из Tesla и создал электробайк дешевле iPhone — цена поражает

1:40
Авто

Майкл Спенсер, некогда один из ключевых фигур Tesla, решил сыграть по своим правилам. Он ушёл из компании Илона Маска и основал собственный бренд. Так родился Zeno - проект с амбициями, духом Tesla и невероятной ценой. Старт — с Индии, но всё указывает на глобальные цели.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск на пресс-конференции
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Генеральный директор SpaceX Илон Маск на пресс-конференции

Электробайк, рождённый для города

Главный продукт Zeno — это Emara, лёгкий и компактный электрический мотоцикл для городских улиц. Дальность — около 60 км, максимальная скорость — 88 км/ч. Он не спортивный, но идеально подходит для плотного трафика и коротких маршрутов. Есть и Emara ADV — версия для плохих дорог, с усиленными покрышками и адаптацией к погоде.

Но главное — цена

Zeno Emara с аккумулятором стоит всего около 1220 евро. А версия без батареи — порядка 800 евро: для тех, кто арендует аккумулятор отдельно. Такой подход особенно актуален в Индии, где важна низкая стартовая цена.

Успех начинается с Индии

Производство базируется в Индии — неслучайный выбор: здесь низкие издержки и растущий спрос на электротранспорт. Но Spencer не скрывает: Zeno уже готовит выход на европейский рынок. Вызов — адаптировать продукт под другие стандарты и спрос, ведь рынок электробайков в Европе пока развивается медленнее.

Тем не менее, если ценник сохранится, Emara может перевернуть представление о доступной электромобильности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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