Отзыв Kia K5 2025: ошибка в ПО может повлиять на вашу видимость

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Владельцам новых Kia K5 2025 стоит быть начеку: Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) зафиксировало массовый отзыв из-за проблемы с программным обеспечением. Ошибка в обновлении может привести к некорректной работе габаритных огней — они начинают мерцать, снижая видимость на дороге и повышая риск аварии.

Фото: Wikipedia by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ KIA K5

Что произошло

Обновление программного обеспечения, загруженное на более чем 82 000 автомобилей, оказалось ошибочным: оно нарушает стабильную работу габаритного освещения. Это означает, что другие участники движения могут попросту не увидеть автомобиль в нужный момент.

Производитель уведомил NHTSA 27 мая. Массовая рассылка писем владельцам стартует 24 июня.

Как решить проблему

Вариантов два:

Обратиться в дилерский центр Kia, где установят обновлённую версию программного обеспечения.

Установить обновление "по воздуху” (OTA) — если ваш автомобиль поддерживает удалённое обновление, достаточно активировать его через систему мультимедиа.

Это обновление не только устранит проблему, но и улучшит характеристики автомобиля.

Как проверить, касается ли это вас?:

Перейдите на сайт NHTSA

Введите VIN-номер (17 цифр, указан на лобовом стекле или регистрационной карточке)

Также можно воспользоваться приложением Kia Access: если ваш автомобиль попал под отзыв, вы увидите уведомление и сможете записаться на проверку прямо в приложении.

Позвоните в службу поддержки Kia и укажите номер отзыва SC341.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

