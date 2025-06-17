Отзыв Kia K5 2025: ошибка в ПО может повлиять на вашу видимость

Владельцам новых Kia K5 2025 стоит быть начеку: Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) зафиксировало массовый отзыв из-за проблемы с программным обеспечением. Ошибка в обновлении может привести к некорректной работе габаритных огней — они начинают мерцать, снижая видимость на дороге и повышая риск аварии.
Обновление программного обеспечения, загруженное на более чем 82 000 автомобилей, оказалось ошибочным: оно нарушает стабильную работу габаритного освещения. Это означает, что другие участники движения могут попросту не увидеть автомобиль в нужный момент.
Производитель уведомил NHTSA 27 мая. Массовая рассылка писем владельцам стартует 24 июня.
Вариантов два:
Это обновление не только устранит проблему, но и улучшит характеристики автомобиля.
Как проверить, касается ли это вас?:
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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