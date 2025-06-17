В Сицилии разоблачили сеть поддельных люксовых яхт — продавали по всему миру

Роскошь, глянец, престижные бренды — всё, как положено на международных яхт-выставках. Только вот яхты были не тем, чем казались. На Сицилии раскрыли схему по производству и продаже фальшивых лодок под видом известных мировых марок.
Операцию провела Финансовая гвардия авиационного ядра Сицилии при координации прокуратуры Барселоны Поццо ди Готто. Указ о превентивном аресте получил предприниматель, организовавший производство контрафактных яхт. Судно собиралось, бренд прикреплялся, сайт создавался, реклама шла — и всё выглядело вполне убедительно.
На самом деле — это была подделка, искусно маскирующаяся под элитные бренды.
По данным следствия, предприниматель сознательно зарегистрировал знак, полностью копирующий существующий бренд. Затем под этим именем он представлял яхты на выставках и продвигал их в соцсетях, что вводило покупателей в заблуждение. Благодаря этому он получал неоправданную прибыль, пользуясь доверием к реальному бренду.
Финансовая гвардия изъяла бренд, сайт отключили. Подозреваемый проходит по статьям 473 и 474 УК Италии — за фальсификацию и сбыт товаров с поддельной торговой маркой. Ему вменяется систематический подход и наличие организованной схемы.
На первый взгляд — элитный продукт, а на деле — аккуратный обман. Это дело ещё раз показывает, как далеко может зайти контрафакт в мире роскоши, если его вовремя не остановить.
Я́хта — первоначально лёгкое и быстрое судно для перевозки отдельных персон, оборудованное палубой и каютой (каютами).
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.