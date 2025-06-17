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В Сицилии разоблачили сеть поддельных люксовых яхт — продавали по всему миру

1:44
Авто

Роскошь, глянец, престижные бренды — всё, как положено на международных яхт-выставках. Только вот яхты были не тем, чем казались. На Сицилии раскрыли схему по производству и продаже фальшивых лодок под видом известных мировых марок.

Яхта Катара
Фото: commons.wikimedia.org by Volker Schlotmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Яхта Катара

Масштабное разоблачение

Операцию провела Финансовая гвардия авиационного ядра Сицилии при координации прокуратуры Барселоны Поццо ди Готто. Указ о превентивном аресте получил предприниматель, организовавший производство контрафактных яхт. Судно собиралось, бренд прикреплялся, сайт создавался, реклама шла — и всё выглядело вполне убедительно.

На самом деле — это была подделка, искусно маскирующаяся под элитные бренды.

Всё знали и всё подделывали

По данным следствия, предприниматель сознательно зарегистрировал знак, полностью копирующий существующий бренд. Затем под этим именем он представлял яхты на выставках и продвигал их в соцсетях, что вводило покупателей в заблуждение. Благодаря этому он получал неоправданную прибыль, пользуясь доверием к реальному бренду.

Чем всё закончилось

Финансовая гвардия изъяла бренд, сайт отключили. Подозреваемый проходит по статьям 473 и 474 УК Италии — за фальсификацию и сбыт товаров с поддельной торговой маркой. Ему вменяется систематический подход и наличие организованной схемы.

На первый взгляд — элитный продукт, а на деле — аккуратный обман. Это дело ещё раз показывает, как далеко может зайти контрафакт в мире роскоши, если его вовремя не остановить.

Уточнения

Я́хта — первоначально лёгкое и быстрое судно для перевозки отдельных персон, оборудованное палубой и каютой (каютами).

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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