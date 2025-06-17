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Фургон мечты: как Ram ProMaster превратился в идеальное убежище

2:33
Авто

Когда речь заходит о настоящем автофургоне мечты, хочется уюта, продуманного пространства и автономности. Всё это — и даже больше — воплотил Джордж Мауро из Humble Road в проекте Maxi Me. Он создал его на базе Ram ProMaster 2023 года с короткой базой и низкой крышей — и выжал из этого формата максимум.

Ram ProMaster
Фото: Own work by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ram ProMaster

Всё, что нужно, и немного больше

Снаружи — минимум лишнего. Зато на крыше скрывается продуманная начинка: кондиционер Houghton на 13 000 БТЕ, вентилятор Maxxair, четыре солнечные панели по 100 Вт, а также алюминиевые подножки и багажник ручной работы. Есть два дополнительных окна, розетка и бак для питьевой воды.

А внутри — теплый, продуманный интерьер: белый потолок, шкафы из клёна с алюминиевым каркасом 80/20, пол цвета морской гальки и чёрные акценты на кухне. Светодиодная подсветка — везде, даже в виде ночной лампочки.

Компактно, но с комфортом

Внутреннее пространство поделено на кухню и спальню. Из-за низкой крыши стоять в полный рост получится, только если ваш рост ниже 157 см. Но зато салон открыт, сиденья поворотные, а сама планировка — максимально лёгкая.

Кухня — две зоны с раковиной, УФ-фильтром, двумя большими столешницами и холодильником с морозилкой. Готовить можно на выносной плитке. Хранения — хоть отбавляй: выдвижные ящики, кладовка, полки и шкафчики.

В спальне — двуспальная кровать, вентилятор, светильник для чтения и потолочный кондиционер. Санузел — это портативный биотуалет Trelino, компактно встроенный под сиденье. Он не пахнет и не требует отдельного помещения.

Независимость и автономия

Maxi Me оборудован литиевой батареей 640 Ач и инвертором на 3000 Вт. Зарядка возможна тремя способами: от солнца, на ходу или от сети. Есть 136-литровый бак для воды, водонагреватель и наружный душ. А серую воду можно сбрасывать вручную или автоматически.

Фургон получился не просто красивым — он действительно удобен для жизни. Компактный, самостоятельный, уютный — и идеально подходит тем, кто хочет отправиться в путь в одиночку, но с комфортом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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