Новый Corvette ZR1 рвёт асфальт: 1064 л.с. и звук, от которого мурашки

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В 95-градусную жару техасской трассы Circuit of the Americas кажется, что воздух плавится прямо перед глазами. На скорости 170 миль в час вы едете, не видя поворота, но знаете: он там. И молитесь Brembo, чтобы карбон-керамика выдержала. И она выдерживает.

Фото: Own work by Oleg Yunakov., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Chevrolet Corvette ZR1

Контроль и сцепление на пределе

ZR1 оснащён тормозами Brembo: шестипоршневые суппорты спереди, четырёхпоршневые сзади, карбоновые диски. После нескольких кругов на треке тормоза не подвели — в отличие от других спорткаров, проверенных здесь ранее.

Сцепление обеспечивает комплект Michelin Cup 2 R — почти гоночные слики. Они держат трассу как клей, но только на 4-5 кругов. Потом — перегрев и спад. Всё как в Формуле-1: дай резине остыть, прежде чем жать снова.

Тренировка перед взрывом

Перед ZR1 пилотов посадили на Corvette Stingray — это был разогрев. Меньше мощности, более мягкие шины, но удовольствие — 100%. После этого ZR1 ощущался как другая лига: под капотом — LT7 V8 twin-turbo мощностью 1064 л. с. На скорости воздух помогает системе впуска, доводя мощность до 1090 л. с.

Цифры, которые говорят сами за себя

ZR1 — 233 миль/ч и $174 995. Ferrari SF90 XX — 199 миль/ч и $528 764. Lamborghini Revuelto — 218 миль/ч и $608 358. Сравнение очевидно. Chevy не ставила перед собой лимит в 850 л. с. — инженеры выжали максимум.

Турбонаддув, который не ждёт

76-мм турбокомпрессоры — крупнейшие, использованные в серийных авто. Но команда пошла дальше: они добавили систему, сохраняющую инерцию турбин даже при отпускании газа. Электронные клапаны, датчики давления и умная калибровка педали делают отклик мгновенным. Полсекунды задержки — только на бумаге.

Трансмиссия, готовая к удару

Мощность передаётся через усиленную версию восьмиступенчатой Tremec с двойным сцеплением. Когда-то казалось, что она "слишком большая" для Corvette. Теперь ясно — именно под ZR1 она и проектировалась.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

