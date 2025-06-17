Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фургон мечты: как Ram ProMaster превратился в идеальное убежище
Паук без яда оказался смертельным: как действует токсичная паутина
Цепная реакция: как повышение тарифов на газ скажется на всей экономике
Цистит вернется снова? Узнайте 5 главных причин хронической проблемы
Форма без зала и диет: что скрывается за громкими обещаниями гиревого флешмоба
Анна Пересильд отреагировала на видео Беременна в 16 со своим участием
Новый бетон гасит вибрации и перерабатывает отходы — как это работает
Сок вместо таблеток: бодрит, лечит и улучшает память — и всё это без сахара
Главный фитнес-тренд 2025: как заниматься спортом по своим правилам

Новый Corvette ZR1 рвёт асфальт: 1064 л.с. и звук, от которого мурашки

2:37
Авто

В 95-градусную жару техасской трассы Circuit of the Americas кажется, что воздух плавится прямо перед глазами. На скорости 170 миль в час вы едете, не видя поворота, но знаете: он там. И молитесь Brembo, чтобы карбон-керамика выдержала. И она выдерживает.

Chevrolet Corvette ZR1
Фото: Own work by Oleg Yunakov., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Chevrolet Corvette ZR1

Контроль и сцепление на пределе

ZR1 оснащён тормозами Brembo: шестипоршневые суппорты спереди, четырёхпоршневые сзади, карбоновые диски. После нескольких кругов на треке тормоза не подвели — в отличие от других спорткаров, проверенных здесь ранее.

Сцепление обеспечивает комплект Michelin Cup 2 R — почти гоночные слики. Они держат трассу как клей, но только на 4-5 кругов. Потом — перегрев и спад. Всё как в Формуле-1: дай резине остыть, прежде чем жать снова.

Тренировка перед взрывом

Перед ZR1 пилотов посадили на Corvette Stingray — это был разогрев. Меньше мощности, более мягкие шины, но удовольствие — 100%. После этого ZR1 ощущался как другая лига: под капотом — LT7 V8 twin-turbo мощностью 1064 л. с. На скорости воздух помогает системе впуска, доводя мощность до 1090 л. с.

Цифры, которые говорят сами за себя

ZR1 — 233 миль/ч и $174 995. Ferrari SF90 XX — 199 миль/ч и $528 764. Lamborghini Revuelto — 218 миль/ч и $608 358. Сравнение очевидно. Chevy не ставила перед собой лимит в 850 л. с. — инженеры выжали максимум.

Турбонаддув, который не ждёт

76-мм турбокомпрессоры — крупнейшие, использованные в серийных авто. Но команда пошла дальше: они добавили систему, сохраняющую инерцию турбин даже при отпускании газа. Электронные клапаны, датчики давления и умная калибровка педали делают отклик мгновенным. Полсекунды задержки — только на бумаге.

Трансмиссия, готовая к удару

Мощность передаётся через усиленную версию восьмиступенчатой Tremec с двойным сцеплением. Когда-то казалось, что она "слишком большая" для Corvette. Теперь ясно — именно под ZR1 она и проектировалась.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Красота и стиль
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас Аудио 
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Авто
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь Аудио 
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Шоу-бизнес
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук Аудио 
Популярное
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.

F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов В Израиле растёт пессимизм по поводу затяжной войны с Ираном Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Последние материалы
Анна Пересильд отреагировала на видео Беременна в 16 со своим участием
Новый бетон гасит вибрации и перерабатывает отходы — как это работает
Сок вместо таблеток: бодрит, лечит и улучшает память — и всё это без сахара
Главный фитнес-тренд 2025: как заниматься спортом по своим правилам
Ближний Восток меняет всё: Зеленскому придётся сесть за стол переговоров с Россией
Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест
В США спрогнозировали обвал цен на золото
Картофель в сливках, который тает во рту: запекаем по французским правилам
Так больше не носят: антирейтинг вещей, которые вас старят
Соседка завидует? Поставь мяту: простые трюки против тяжёлой энергетики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.