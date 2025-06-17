Mercedes EQS на шаг впереди: автопилот, биометрия и голосовой интеллект

Новый EQS от Mercedes-Benz скорее напоминает футуристический шаттл, чем автомобиль. Снаружи он выглядит как герой научно-фантастического фильма, а внутри встречает не интерьер, а цифровая вселенная. Сканер отпечатков пальцев, огромный гиперэкран, голосовое управление — и всё это в одной машине.

Фото: Mercedes-Benz by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Mercedes-Benz EQS

Рулевое колесо из будущего

Наибольшее внимание привлёк необычный штурвал вместо классического руля. Он напоминает авиационный джойстик и даже культовый KITT из "Рыцаря дорог". Но форма — это не всё. Штурвал связан с технологией steer-by-wire: система управляется электроприводами и сенсорами, а не механикой. Это даёт плавность при высокой скорости и позволяет разворачиваться пол-оборота от упора. Mercedes учла ошибки Tesla, у которой фиксированное передаточное отношение вызывало критику.

Немцы пошли дальше: добавили резервное питание и актуаторы, чтобы всё работало даже в нестандартных ситуациях.

Голосовое управление, которое реально работает

Система "Привет, Mercedes" — не просто фишка. Она умеет управлять климатом, включать музыку, открывать люк и даже объяснять, как работает автомобиль. Голосовой помощник активируется просто — по команде, и реагирует мгновенно. В условиях автономного вождения третьего уровня это становится особенно актуально: кнопки теперь не нужны вовсе.

Biometric + Hyperscreen = персональный кокпит

Когда водитель садится в EQS, автомобиль его узнаёт. Отпечаток пальца запускает персонализированные настройки — от положения кресла до музыки и режима езды. Всё это отображается на гиперэкране, растянутом по всей панели. Его дополняет штурвал, не загораживающий обзор.

Mercedes не просто делает машины — он создаёт цифровое пространство на колёсах. И, похоже, эпоха "космокаров" уже наступила.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

