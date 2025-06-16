Тише едешь — больше продашь: почему покупателям автомобилей всё равно, что под капотом

Американский автопроизводитель Ford официально признал то, что уже давно заметно на рынке: большинству водителей всё меньше важно, какой двигатель установлен в их автомобиле. Главное — чтобы машина была комфортной, стильной и технологичной.
"Интерес к обычным двигателям снижается. Было время, когда моторы определяли автомобиль — но это уже история", — отмечает заместитель председателя Ford Джон Лоулер.
Речь не только об электромобилях, которые активно вытесняют традиционные бензиновые модели. Гораздо важнее другое:
покупатели теперь выбирают автомобиль не по мотору, а по комплектации, технологиям и дизайну.
На первом плане:
мультимедиа и связь,
системы помощи водителю,
безопасность,
общий комфорт.
А вот тип и характеристики двигателя — уже далеко не решающий фактор.
Есть сразу несколько причин:
Всё меньше мощных, "интересных" двигателей — и всё больше компактных, турбированных, ограниченных по выбросам. Исключения вроде Toyota GR Yaris или GR Corolla - редкость, а не правило.
В Европе особенно. Mustang с V8 - культовая модель, но с 5,0-литровым мотором она становится практически непродаваемой в странах, где налог зависит от объёма и выбросов.
Автомобиль для большинства — это не двигатель, а удобство. Особенно в сегменте SUV, который доминирует на рынке.
Покупатели хотят высокую посадку, камеры кругового обзора, адаптивный круиз и экран побольше. А мотор? Пусть работает — и ладно.
С 2035 года все новые автомобили, продаваемые в ЕС, должны быть без ДВС. Это значит, что эпоха, когда покупатели спорили про V6, V8 и "механики", стремительно сходит на нет. Даже гибриды, как показывает пример Mercedes-AMG C63, не спасают — фанаты всё равно хотят "чистый" бензиновый звук, а не набор цифр и батареек.
Итог ясен: ДВС уходит в прошлое — и не потому, что он плох, а потому что он больше не важен большинству.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.