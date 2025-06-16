Тише едешь — больше продашь: почему покупателям автомобилей всё равно, что под капотом

2:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Американский автопроизводитель Ford официально признал то, что уже давно заметно на рынке: большинству водителей всё меньше важно, какой двигатель установлен в их автомобиле. Главное — чтобы машина была комфортной, стильной и технологичной.

Фото: commons.wikimedia.org by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ford Focus

"Интерес к обычным двигателям снижается. Было время, когда моторы определяли автомобиль — но это уже история", — отмечает заместитель председателя Ford Джон Лоулер.

От чего отказываются покупатели

Речь не только об электромобилях, которые активно вытесняют традиционные бензиновые модели. Гораздо важнее другое:

покупатели теперь выбирают автомобиль не по мотору, а по комплектации, технологиям и дизайну.

На первом плане:

мультимедиа и связь,

системы помощи водителю,

безопасность,

общий комфорт.

А вот тип и характеристики двигателя — уже далеко не решающий фактор.

Почему интерес к моторам упал

Есть сразу несколько причин:

1. Жёсткие экологические нормы

Всё меньше мощных, "интересных" двигателей — и всё больше компактных, турбированных, ограниченных по выбросам. Исключения вроде Toyota GR Yaris или GR Corolla - редкость, а не правило.

2. Рост налогов на бензиновые авто

В Европе особенно. Mustang с V8 - культовая модель, но с 5,0-литровым мотором она становится практически непродаваемой в странах, где налог зависит от объёма и выбросов.

3. Смещение внимания

Автомобиль для большинства — это не двигатель, а удобство. Особенно в сегменте SUV, который доминирует на рынке.

Покупатели хотят высокую посадку, камеры кругового обзора, адаптивный круиз и экран побольше. А мотор? Пусть работает — и ладно.

С 2035 года все новые автомобили, продаваемые в ЕС, должны быть без ДВС. Это значит, что эпоха, когда покупатели спорили про V6, V8 и "механики", стремительно сходит на нет. Даже гибриды, как показывает пример Mercedes-AMG C63, не спасают — фанаты всё равно хотят "чистый" бензиновый звук, а не набор цифр и батареек.

Итог ясен: ДВС уходит в прошлое — и не потому, что он плох, а потому что он больше не важен большинству.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

