Nissan закрывает последнюю модель с МКПП — тайный замысел компании

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Мир меняется, и вместе с ним — автомобили. Япония, уже давно стоящая на передовой прогресса, представила новую технологию, которая может окончательно отправить механическую коробку передач в прошлое.

Фото: Own work by Kazyakuruma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Nissan

С ростом популярности электромобилей конструкция автомобиля изменилась до неузнаваемости. Теперь мощность поступает к колёсам напрямую, минуя сложные трансмиссионные узлы. Всё это делает традиционную механику просто ненужной.

Электромобили диктуют свои правила

Раньше именно двигатель внутреннего сгорания и механика определяли, как мы едем. ДВС стал символом технической революции: он позволил людям быстро и свободно перемещаться, открыл новые горизонты, запустил мировую торговлю. А механику — научил управлять этим процессом.

Но всё изменилось с появлением электродвигателей. Им не требуется сложная система переключения передач, ведь момент сразу поступает на колёса. Простота, эффективность, скорость — вот их главный козырь.

Nissan меняет курс

Именно Nissan стал флагманом новой волны. Компания представила концепт Hyper Tourer — полностью электрический автомобиль, в котором не осталось ни одного элемента от старой школы. Ни рычага, ни привычной педали сцепления.

А вместе с этим Nissan официально завершил выпуск своего последнего автомобиля с механической коробкой передач — модели Versa. Теперь вместо привычной передачи мощности — цифровое управление всеми параметрами из кабины.

Будущее уже рядом

Конечно, путь к совершенству не был гладким. Были сбои, задержки, спорные решения. Но электромобили уже стали самыми продаваемыми во многих странах, особенно в Азии и Америке. И, похоже, это только начало.

Nissan смотрит вперёд, отказываясь от старого и делая ставку на будущее. Возможно, механика уйдёт в историю как дань эпохе ДВС — времени, когда водить означало чувствовать машину.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

