Культовый Chevy из 70-х вернулся — но под капотом скрыто нечто неожиданное

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Этот C20 принадлежал одной семье в течение пяти поколений. Он ездил, работал, старел, но никогда не терял душу. Именно поэтому команда ICON решила сохранить оригинальный кузов со всеми его шрамами времени. Потёртости, царапины и лёгкая ржавчина — всё это осталось нетронутым. Здесь нет глянцевой реставрации. Есть честная машина с прошлым.

Фото: Own work by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Chevrolet с20

"Мы хотели сохранить именно тот износ, который рассказывает историю грузовика", — подчёркивают в ICON. В результате внешний облик машины словно застыл во времени — и в этом его главное очарование.

Под капотом — совсем другой мир

Снаружи — олдскул, но внутри — современный зверь. Chevrolet C20 получил новую раму от Silverado и 3,5-литровый двигатель V8. В его распоряжении — 355 лошадиных сил и шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Это не просто реставрация, а настоящая механическая трансформация.

Теперь этот грузовик может не только выглядеть круто, но и уверенно мчаться по трассе, не уступая новым моделям.

Уютная классика в деталях

Салон оформлен с уважением к ретро-стилю. Зелёная кожаная скамья и руль в той же отделке создают атмосферу 70-х, но с современным комфортом. Приборы, отделка, посадка — всё продумано до мелочей. Даже USB-порты и подстаканник выглядят уместно, несмотря на их техническую чужеродность. Этот интерьер — не дань моде, а продолжение философии "винтаж с душой".

Restomod как искусство

Проект от ICON — это не просто реконструкция. Это признание в любви к эпохе, переосмысленной с помощью современных технологий. Здесь уместно всё: и старая краска, и новый мотор, и сочетание простоты с продуманным комфортом.

Грузовик, который когда-то просто служил, теперь рассказывает свою историю на новой скорости — и с новым сердцем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

