Как оживить машину за 5 минут без эвакуатора и сервиса

Если вы однажды утром сели за руль, повернули ключ — и тишина, значит, пришло время дать вашему авто "вторую жизнь" с помощью прикуривания. Главное здесь — не спалить электронику и не устроить фейерверк. Всё работает, если делать по инструкции.
Пусковые провода — сечением от 16 мм², надёжные и с мощными "крокодилами".
Машина-донор с заряженным аккумулятором на 12 В.
Перчатки и очки — по желанию, но безопасность — не шутка.
Здравый смысл — не подключайте что попало куда попало.
1. Подготовка
Ставим машины рядом, но не вплотную. У донора всё отключаем — фары, музыку, зажигание. Убедитесь: оба аккумулятора — на 12 В.
2. Подключение проводов
Порядок важен:
Красный — к плюсу разряженной батареи.
Затем — к плюсу донора.
Чёрный — к минусу донора.
Второй чёрный — на металл вашей машины (на болт, двигатель и т. п.), а не на минус батареи.
Так вы снизите риск взрыва из-за возможного газа возле разряженного аккумулятора.
3. Запуск донора
Дайте ему поработать 2-3 минуты на холостых — этого хватит, чтобы немного подзарядить ваш аккумулятор.
4. Попытка запуска
Пробуйте завести. Если не схватилось — подождите пару минут и снова. Не держите стартер дольше 10 секунд.
5. Отключение проводов
Всё в обратном порядке:
Снимите чёрный с массы,
Потом чёрный с донора,
Затем красный с донора,
И в конце красный со своей машины.
6. Дайте машине ожить
Оставьте двигатель работать 15-20 минут или проедьте километров 20-30. Не включайте потребители — пусть аккумулятор дышит.
Путать плюс и минус.
Использовать тонкие провода.
Подключать провода при работающем двигателе донора.
Игнорировать запах серы или дым — это сигнал "СТОП".
Плюсы:
Быстро,
Дёшево,
Не нужен эвакуатор.
Минусы:
Опасно при ошибках,
Не решает проблему сдохшего аккумулятора,
Может повредить электронику.
При запуске требуется ток в 200-600 А. Севший аккумулятор не тянет, но донор через провода помогает "дать пинка". Главное — чтобы провода были толстыми, иначе всё зря.
Если ваша батарея совсем мертва (ниже 10 В) — прикуривание не поможет. Либо зарядка, либо замена.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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