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Как оживить машину за 5 минут без эвакуатора и сервиса

2:46
Авто

Если вы однажды утром сели за руль, повернули ключ — и тишина, значит, пришло время дать вашему авто "вторую жизнь" с помощью прикуривания. Главное здесь — не спалить электронику и не устроить фейерверк. Всё работает, если делать по инструкции.

Alfa Romeo Junior
Фото: commons.wikimedia.org by All names i want are taken, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Alfa Romeo Junior

Что нужно иметь под рукой:

  • Пусковые провода — сечением от 16 мм², надёжные и с мощными "крокодилами".

  • Машина-донор с заряженным аккумулятором на 12 В.

  • Перчатки и очки — по желанию, но безопасность — не шутка.

  • Здравый смысл — не подключайте что попало куда попало.

Как прикурить: пошаговая схема

1. Подготовка

Ставим машины рядом, но не вплотную. У донора всё отключаем — фары, музыку, зажигание. Убедитесь: оба аккумулятора — на 12 В.

2. Подключение проводов

Порядок важен:

  • Красный — к плюсу разряженной батареи.

  • Затем — к плюсу донора.

  • Чёрный — к минусу донора.

  • Второй чёрный — на металл вашей машины (на болт, двигатель и т. п.), а не на минус батареи.

Так вы снизите риск взрыва из-за возможного газа возле разряженного аккумулятора.

3. Запуск донора

Дайте ему поработать 2-3 минуты на холостых — этого хватит, чтобы немного подзарядить ваш аккумулятор.

4. Попытка запуска

Пробуйте завести. Если не схватилось — подождите пару минут и снова. Не держите стартер дольше 10 секунд.

5. Отключение проводов

Всё в обратном порядке:

  • Снимите чёрный с массы,

  • Потом чёрный с донора,

  • Затем красный с донора,

  • И в конце красный со своей машины.

6. Дайте машине ожить

Оставьте двигатель работать 15-20 минут или проедьте километров 20-30. Не включайте потребители — пусть аккумулятор дышит.

Чего делать нельзя:

  • Путать плюс и минус.

  • Использовать тонкие провода.

  • Подключать провода при работающем двигателе донора.

  • Игнорировать запах серы или дым — это сигнал "СТОП".

Плюсы и минусы метода:

Плюсы:

  • Быстро,

  • Дёшево,

  • Не нужен эвакуатор.

Минусы:

  • Опасно при ошибках,

  • Не решает проблему сдохшего аккумулятора,

  • Может повредить электронику.

Как это работает

При запуске требуется ток в 200-600 А. Севший аккумулятор не тянет, но донор через провода помогает "дать пинка". Главное — чтобы провода были толстыми, иначе всё зря.

Если ваша батарея совсем мертва (ниже 10 В) — прикуривание не поможет. Либо зарядка, либо замена.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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