Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тремор-счетчик: как дрожание рук выдает болезнь Паркинсона — не пропустите тревожный звонок
Моргенштерн* в бункере: как рэпер переживает ракетные обстрелы на Ближнем Востоке
Турецкие отели ввели новые правила: цены теперь не стоят на месте
Грядки на замке: способ, который выводит грызунов с позором
Энергия мимо — одна ошибка в подъезде сводит на нет весь фэншуй
Меланин вышел из-под контроля: что провоцирует пигментные пятна
Без карты спасения машину не купить: в России вводят новый автозапрет
Дроны стали неуловимыми: Россия меняет тактику ударов и выводит ПВО врага из строя
Хочешь максимум пенсии — зарабатывай 230 тысяч: названа формула идеального дохода

До миллиона и дальше: машины, у которых ресурс больше, чем у нас с вами

2:40
Авто

Некоторые машины выходят за рамки привычного понятия "пробег". Они будто созданы не для одной жизни, а как минимум для двух. В эпоху хрупкой электроники и пластиковых защёлок особенно ценны автомобили, способные пережить не только своего первого, но и второго владельца. Именно таких — 15 железных долгожителей — мы собрали в этом обзоре.

Mercedes-Benz W123
Фото: commons.wikimedia.org by Trop86, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Mercedes-Benz W123

Технологии будущего: Toyota Prius

Этот гибрид доказал, что экономия топлива и надёжность могут идти рука об руку. Даже с солидными пробегами до 600 тыс. км старые "Приусы" не разваливаются, а продолжают исправно ездить. Особенно популярны они у таксистов.

Неубиваемая классика: Mercedes W123 и W124

Рядные дизельные "трёшки" от Мерседесов — это синоним долговечности. Чугунный мотор OM617 в W123 может пройти до миллиона км. W124 тоже не подкачал: его дизель OM603 ходит вечность при обычном обслуживании.

Вечный внедорожник: Toyota Land Cruiser 80

Этот рамный SUV с дизелем 1HD можно топить в реке, сушить и снова запускать. Пробеги в 700 тыс. км здесь — не предел. Он и правда подходит на роль "машины на всю жизнь".

Поддержанные, но надёжные: Honda Accord и Civic

Моторы Honda серии A и K славятся выносливостью. Даже при варварских условиях эксплуатации продолжают работать. Civic 90-х с двигателем 1.6 литра любят тюнеры — он выносит даже установку турбин.

Европейские бойцы: Volvo 140 и 240

Скандинавские "кирпичи" переживают суровые зимы без утеплителей, а моторы легко пробегают 500+ тыс. км. Уходят только по возрасту, а не по техническим причинам.

Французский сюрприз: Peugeot 504

Старый дизельный 504 мог пройти миллион километров даже в Африке. Простая конструкция, прочный мотор и минимум капризов — французская надёжность в действии.

Легенды Японии: Lexus LS400 и Toyota Supra MK4

LS400 доказал, что японский премиум может быть бессмертным — до 1,6 млн км пробега без капремонта. А Supra с мотором 2JZ до сих пор форсируется до 600+ л. с. и живёт дольше своих водителей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Экономика и бизнес
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы Аудио 
Археологи обнаружили уникальную находку 6200-летней давности: череп девочки повергает в шок
Наука и техника
Археологи обнаружили уникальную находку 6200-летней давности: череп девочки повергает в шок
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Садоводство, цветоводство
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Россия получает реальный шанс сломить сопротивление ВСУ и завершить СВО Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Экстрим в Хургаде, Египет: что случилось с туристами на пути к бедуинам
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Последние материалы
Секрет Миротворца раскрыт: почему Земфира* и Хаматова попали в чёрный список
Без карты спасения машину не купить: в России вводят новый автозапрет
Дроны стали неуловимыми: Россия меняет тактику ударов и выводит ПВО врага из строя
Хочешь максимум пенсии — зарабатывай 230 тысяч: названа формула идеального дохода
США отворачиваются: Украина лишилась самого сильного союзника на фоне военного кризиса
С 1 сентября концессионеров заставят платить по счетам: водоснабжение и тепло под контролем
Россияне отвернулись от банкоматов: снятие наличных упало до минимума за 14 лет
Пошлины, угрозы и редкоземельные металлы: США и Китай лишь притормозили торговую войну
Водители, внимание: как обезопасить себя от неожиданной встречи с диким животным на дороге
Наталья Фриске почтила память сестры на могиле Жанны Фриске
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.