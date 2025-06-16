До миллиона и дальше: машины, у которых ресурс больше, чем у нас с вами

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Некоторые машины выходят за рамки привычного понятия "пробег". Они будто созданы не для одной жизни, а как минимум для двух. В эпоху хрупкой электроники и пластиковых защёлок особенно ценны автомобили, способные пережить не только своего первого, но и второго владельца. Именно таких — 15 железных долгожителей — мы собрали в этом обзоре.

Фото: commons.wikimedia.org by Trop86, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Mercedes-Benz W123

Технологии будущего: Toyota Prius

Этот гибрид доказал, что экономия топлива и надёжность могут идти рука об руку. Даже с солидными пробегами до 600 тыс. км старые "Приусы" не разваливаются, а продолжают исправно ездить. Особенно популярны они у таксистов.

Неубиваемая классика: Mercedes W123 и W124

Рядные дизельные "трёшки" от Мерседесов — это синоним долговечности. Чугунный мотор OM617 в W123 может пройти до миллиона км. W124 тоже не подкачал: его дизель OM603 ходит вечность при обычном обслуживании.

Вечный внедорожник: Toyota Land Cruiser 80

Этот рамный SUV с дизелем 1HD можно топить в реке, сушить и снова запускать. Пробеги в 700 тыс. км здесь — не предел. Он и правда подходит на роль "машины на всю жизнь".

Поддержанные, но надёжные: Honda Accord и Civic

Моторы Honda серии A и K славятся выносливостью. Даже при варварских условиях эксплуатации продолжают работать. Civic 90-х с двигателем 1.6 литра любят тюнеры — он выносит даже установку турбин.

Европейские бойцы: Volvo 140 и 240

Скандинавские "кирпичи" переживают суровые зимы без утеплителей, а моторы легко пробегают 500+ тыс. км. Уходят только по возрасту, а не по техническим причинам.

Французский сюрприз: Peugeot 504

Старый дизельный 504 мог пройти миллион километров даже в Африке. Простая конструкция, прочный мотор и минимум капризов — французская надёжность в действии.

Легенды Японии: Lexus LS400 и Toyota Supra MK4

LS400 доказал, что японский премиум может быть бессмертным — до 1,6 млн км пробега без капремонта. А Supra с мотором 2JZ до сих пор форсируется до 600+ л. с. и живёт дольше своих водителей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

