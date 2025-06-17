Салоны отдают кроссоверы за полцены — но почему они до сих пор в плюсе

Автосалоны уже давно живут не с продажи машин. Главный источник прибыли — вовсе не маржа, которая с каждой проданной моделью сокращается до нуля, а кредиты и "допы". Но и эту кормушку скоро могут прикрыть.
Возьмём для примера марку SWM. Эти китайские кроссоверы с итальянскими флагами на руле когда-то стоили 2,6 млн рублей. Сейчас — 1,5 млн. Прямо на официальном сайте. Снижение — почти миллион. При этом дилеры продолжают продавать остатки 2023 года.
Такие скидки — не жест доброй воли. Просто иначе их никто не купит. Особенно если речь о китайских марках с плохим спросом. Отсюда вывод: маржа, если и была, то исчезла. Возможно, сейчас такие машины вообще продают в минус.
На "ковриках". На страховках. На "картах помощи" и на кредитах. Главное — уговорить оформить кредит: именно с него автосалон получает до 9% от суммы. Простой пример: с кредита на миллион рублей — это 90 тысяч. А значит, скидка на авто легко окупается.
Но хорошая жизнь заканчивается.
Национальный автомобильный союз предлагает урезать дилерскую комиссию с кредитов до 4%. Инициатива уже направлена в Центробанк.
Если поправку примут, автосалоны потеряют львиную долю прибыли. Скидки исчезнут, мелкие салоны закроются или переквалифицируются. Крупные игроки попытаются сбыть неликвид, но и у них машины уже стоят на складе пачками. Даже популярные модели — в избытке.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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