Мотор ещё жив, а машина уже не едет: как электроника убивает

1:29 Your browser does not support the audio element. Авто

На старте — блестит, внутри — большой экран, комплектация "до потолка". Но проходит 5-7 лет, и от всей этой красоты остаётся только головная боль.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Changan CS55 Plus

Всё чаще автомобили из Поднебесной сравнивают с гаджетами: пока новые — впечатляют, но когда выходят из строя, чинить их почти невозможно. Почему так происходит?

Электроника — ахиллесова пята

Сегодня даже базовые функции китайских авто завязаны на сенсорные панели. Пропал сигнал с блока — и машина никуда не поедет. Отказ одного узла может парализовать всё - от тормозов до света.

С течением времени электроника начнёт сбоить всё чаще. Вспоминаются возрастные "немцы" с километрами проводки и вечными проблемами с контактами. Китайские авто идут тем же путём — но с ещё большим объёмом электроники.

Причины, с которыми не поспоришь

Провода и разъёмы — трескаются, окисляются, заливаются водой.

ПО устаревает — обновлений нет, дилеры не берутся за "старые" модели.

Материалы и сборка — рассчитаны на ограниченный срок службы.

Темп смены моделей — авто устаревает уже через пару лет.

И если у европейских машин можно найти сервис, где помогут с ремонтом электроники, то "чайна-кары" часто оказываются "без хозяина": ни обновлений, ни запчастей, ни желания у мастеров возиться с уникальными платами.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

