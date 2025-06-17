Мотор ещё жив, а машина уже не едет: как электроника убивает

На старте — блестит, внутри — большой экран, комплектация "до потолка". Но проходит 5-7 лет, и от всей этой красоты остаётся только головная боль.
Всё чаще автомобили из Поднебесной сравнивают с гаджетами: пока новые — впечатляют, но когда выходят из строя, чинить их почти невозможно. Почему так происходит?
Сегодня даже базовые функции китайских авто завязаны на сенсорные панели. Пропал сигнал с блока — и машина никуда не поедет. Отказ одного узла может парализовать всё - от тормозов до света.
С течением времени электроника начнёт сбоить всё чаще. Вспоминаются возрастные "немцы" с километрами проводки и вечными проблемами с контактами. Китайские авто идут тем же путём — но с ещё большим объёмом электроники.
Провода и разъёмы — трескаются, окисляются, заливаются водой.
ПО устаревает — обновлений нет, дилеры не берутся за "старые" модели.
Материалы и сборка — рассчитаны на ограниченный срок службы.
Темп смены моделей — авто устаревает уже через пару лет.
И если у европейских машин можно найти сервис, где помогут с ремонтом электроники, то "чайна-кары" часто оказываются "без хозяина": ни обновлений, ни запчастей, ни желания у мастеров возиться с уникальными платами.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Самое ядовитое животное на планете способно убить грызуна тремя укусами. И оно обитает прямо под ногами — вы точно его не ожидали.