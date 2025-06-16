Появились в продаже — но с подвохом: новая реальность для фанатов Toyota и Mazda

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1:36
Авто

Они вернулись. Без рекламы, фанфар и громких заявлений. Toyota, Honda и Mazda — марки, которыми дорожили десятилетиями, — снова можно купить в России. Только теперь это уже не то "официальное возвращение", к которому мы привыкли.

Mazda CX-30
Фото: commons.wikimedia.org by OWS Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Mazda CX-30

Honda: через новую витрину

Формально бренд никуда не уходил. "Хонда Мотор Рус" трансформировалась в "Мотор-Плейс" — независимого дистрибьютора, но с теми же людьми и инфраструктурой. Продают CR-V, UR-V, Accord, Odyssey и даже бюджетный Crider.

Главное: есть гарантия 3 года или 100 000 км, полноценный сервис и склад запчастей. Автомобили везут в основном из Китая, также из ОАЭ и Кореи.

Mazda: почти официально

Mazda вернулась с обновлённым сайтом и дилерской сетью. CX-5 и CX-50 идут с заводской гарантией. Более дорогие CX-60 и CX-90 — уже чаще серый импорт.

Производство в Китае помогает сохранять цены, но найти машину с нужной комплектацией по-прежнему непросто.

Toyota: неофициально, но активно

Toyota, несмотря на паузу представительства, не исчезла с прилавков. Салоны, в том числе "Бизнес Кар", торгуют Camry, RAV4, Land Cruiser. Машины — из Китая, Японии, Казахстана.

Проблема — высокая цена и отсутствие привычных опций: интерфейс может быть на китайском, "зимний пакет" — за доплату.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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