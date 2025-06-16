Их скоро не найти даже на вторичке — вот какие авто исчезают в 2025

2:47 Your browser does not support the audio element. Авто

Иногда финал не гремит фанфарами. Просто где-то на конвейере загорается красная лампочка, и очередная машина уходит в прошлое. Без аплодисментов. Но это не просто "удаление модели из прайс-листа" — это прощание с настоящими героями асфальта: любимцами таксистов, городскими бойцами и даже внедорожными легендами.

Фото: Wikipedia by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ KIA RIO

Сразу скажем: у кого-то выпуск уже остановили, другие продержатся до конца года. Но итог один — больше новых не будет. Ни на заводе, ни на витрине.

Кто уходит и почему

Kia Rio — тот самый "первый иностранный", больше не с нами. Ушёл по совокупности причин: политика, невыгодная экономика и агрессивные конкуренты. Пока ещё держится на вторичке, но детали — на вес золота.

Ford Mondeo — большие седаны больше не в моде. Покупатели массово мигрируют в кроссоверы, и Mondeo просто не выжил в новой экосистеме. Зато подержанные версии с 2.0 EcoBoost — всё ещё топ.

Mitsubishi Pajero Sport — одна из последних рамных машин уходит с глобального рынка. Экология, безопасность, дороговизна — всё против него. На вторичке уже дефицит, особенно дизельных версий.

Hyundai Solaris — брат-близнец Rio повторяет судьбу. Китайские клоны уже заполнили пустоту, но оригинал будет долго жить в памяти и объявлениях о продаже.

Chevrolet Malibu — американский комфорт больше не нужен массовому покупателю. Кроссоверы победили, а Malibu уходит как джентльмен: стильно, но навсегда.

LADA Granta (седан) — смена платформы, моральная усталость и новая Granta 2, которая будет уже "другой". Пока это один из самых дешёвых вариантов на вторичке.

Nissan Murano — красивый, но устаревший. Вариатор, старый мотор, высокая цена — слишком много "но". Даже стильный дизайн не спас.

Skoda Superb — новая версия будет "мягким" гибридом. А бензиновый бизнес-седан в старом виде останется в воспоминаниях.

УАЗ Патриот — обновлений не было, платформа устала, рынок сузился. Его время уходит — медленно, но верно.

Что это значит для нас

Бюджетные седаны вытесняют китайские лифтбеки. Внедорожники душат нормами. Бензиновые комфорт-классы уходят под натиском электрификации.

Скоро заживём по-другому. А пока — можно успеть. Пока ещё продаются, пока ещё есть хорошие экземпляры на вторичке, пока не поздно сказать "был у меня такой".

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

