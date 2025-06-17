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25 лет без капремонта? Вот с какой машины такое реально — и в чём подвох

1:53
Авто

Пока одни пересаживаются на "китайцев", другие готовы до последнего держаться за старую добрую VAG-классику. Но на фоне ухода брендов с рынка всё чаще звучит вопрос: сколько ещё эти машины смогут реально жить — без тотального ремонта и потери цены?

Volkswagen Polo Sedan
Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Volkswagen Polo Sedan

Ездить 20 лет можно. А 30

Современные Volkswagen и Škoda на платформе MQB, с нормальной антикоррозийкой и при бережном уходе — спокойно проходят 15-20 лет. Дальше — уже вопрос вложений. Если менять масло чаще, чем в регламенте, устранять сколы, следить за кузовом и не ставить "Жигулёвский" карбюратор — то и 30 лет вполне возможно.

Старые Гольфы не сдаются

Golf II с рынка не исчез — даже сейчас есть предложения до 800 тысяч рублей. Правда, все с перекраской, заплатками и историями. Golf I в продаже вообще редкость, но и там разброс — от 250 тыс до 1,1 млн. Выжившие экземпляры либо ушли в коллекции, либо восстанавливались с нуля.

Где заканчивается "живой" кузов

Golf IV — первая граница, где ещё встречаются машины без тотальной покраски. От 700 тысяч рублей можно найти варианты без видимой коррозии. В пятом поколении таких ещё больше. А вот шестой уже уверенно занимает нишу "молодого олдтаймера": живой кузов, внятная остаточная стоимость и спрос.

Жить на одной Škode 30 лет — можно, если есть желание, деньги и хорошие мастера. Но в реальности после 20 лет каждый следующий год — это вызов. Главное — следить за машиной и не запускать. Тогда даже ушедший с рынка бренд останется на ходу, а не в памяти.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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