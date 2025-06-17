Водителей начнут ловить за кондиционеры: как не влететь на штраф

Новая волна штрафов коснётся тех, у кого в машине установлен кондиционер. Да-да, даже если он не шумит и не капает на пол. Всё дело — в изменениях конструкции. А с 16 июня контролировать это начнут особенно активно.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дефлектор

Что изменилось

Если раньше установка кондиционера особо никого не волновала, теперь требования ужесточились. Даже штатное на первый взгляд оборудование может считаться нарушением, если оно не зарегистрировано должным образом.

Любые дополнения к конструкции автомобиля теперь нужно согласовывать с ГИБДД. Иначе — штраф. Размер пока скромный — 500 рублей, но последствия могут быть куда серьёзнее.

Какие риски

Если инспектор сочтёт ваш кондиционер незаконно установленным, машину могут не только оштрафовать, но и запретить эксплуатацию до устранения нарушения. Придётся снимать оборудование, ехать на осмотр, а затем снова всё оформлять.

А если в конструкции использованы детали, влияющие на безопасность — санкции возрастут до 30 000 рублей.

Почему так строго

Главная причина — безопасность. Некачественная установка может повлиять на работу систем автомобиля, в том числе тормозов и электроники. А ещё - создать проблемы при аварии или при прохождении техосмотра.

К тому же борьба с "кустарным тюнингом" стала приоритетной задачей: он мешает страховым и перегружает экспертов на осмотрах.

Как не попасть под штраф

Устанавливайте кондиционер только в сертифицированных сервисах.

Обязательно оформляйте изменения конструкции через ГИБДД.

Проходите техосмотр вовремя и сохраняйте документы на оборудование.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

