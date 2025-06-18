Легенды вторички: что покупают перекупы и таксисты без раздумий

Есть машины, которые не нуждаются ни в фильтрах, ни в глянцевых описаниях. Их забирают быстро, несмотря на царапины, ржавчину и чек на панели. Потому что они просты, понятны и вызывают доверие: среди перекупов, таксистов и обычных водителей. В этой подборке — как раз такие авто. Идеальными их не назовёшь, но вот ликвидность у них — космос.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тойота Королла

Hyundai Solaris I (2010-2017)

Надёжный, простой в обслуживании, с живучими моторами 1.4 и 1.6. Механика крепкая, автомат старенький, но без сюрпризов. Лак может облезть, двери быть перекрашены, подвеска греметь — а машина всё равно продаётся быстро. Особенно в регионах, где ценят экономию и простоту.

Toyota Corolla E150 (2006-2013)

Даже уставшая Королла не залеживается. Спрос обеспечивают моторы на цепи, ходовая, живущая по 150 тысяч, и автомат, который может "пинаться", но не ломается. Пластик в салоне выцвел? Задние арки ржавые? Это никого не пугает. Главное — надёжность, а с этим у Короллы всё стабильно.

Volkswagen Polo Sedan (2010-2020)

Созданный для России "немец" с нужным клиренсом, обычным автоматом (не DSG) и мотором 1.6. Покупатели ценят его за ремонтопригодность и предсказуемость. Даже если стучат втулки, тускнеют фары и шумит вентилятор — машину всё равно забирают, часто в тот же день.

Renault Logan I (2004-2013)

Минимум комфорта — максимум выносливости. Моторы простые, ремонт — почти "на коленке". Даже без фото в объявлении Logan быстро уходит, особенно если живы пороги и мотор на ходу. Его покупают для дач, деревень и как надёжного "запасного бойца".

Kia Rio III (2011-2017)

Фактически тот же Solaris, только с другим лицом. Все плюсы схожи: простая техника, ликвидность, дешёвый ремонт. Даже после такси и с большими пробегами Rio находит покупателя быстро. Главное — честная цена и документы в порядке.

Покупают не идеал, а надёжность и уверенность. Если машина не врёт, не дымит и честно стоит своих денег — её точно заберут. Быстро.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

