Купили BMW по параллельному импорту? Готовьтесь к главной проблеме

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Европейские автомобили были как родные: надёжные, солидные, предсказуемые. Кто-то и сейчас с ностальгией смотрит на старые Audi, BMW, Mercedes или Volvo. А потом случилось "это" — они ушли с рынка, и их заменили "китайцы". Мы сначала фыркнули, но теперь всё чаще смотрим в их сторону. Почему?

Фото: commons.wikimedia.org by Kazyakuruma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Руль автомобиля

"Новенький" европеец — головная боль

На бумаге — всё красиво: параллельный импорт, гарантия на 2 года или 100 000 км. Но на практике — катастрофа. Люди, купившие новый европейский авто, стонут. Причины на поверхности.

С запчастями — беда

Заменить деталь на новой BMW — почти фантастика. Даже если она выйдет из строя (а выйдет), найти качественную замену сложно. Оригинала нет, китайская копия — риск. Вкладывать в машину за 5 млн рублей заведомо некачественные компоненты никто не хочет.

Электроника под замком

Сломалась подушка безопасности, круиз-контроль или подогрев сидений? Не поедете чинить — не получится. Доступ к блокам управления и софту закрыт. Без удалённого подключения к производителю — всё бесполезно. Машина "обрубается" — и всё, дальше тупик.

Наши мастера пытались — безуспешно

Мастера старались, пробовали взламывать системы. Итог — ошибка на ошибке, вплоть до полной остановки авто. Машина умнее нас: вычисляет взлом, ругается на заменённые вчера колодки и может просто перестать ехать.

Игра на выбывание

Производители больше не строят машины "на века". Сейчас срок жизни — 5 лет, а дальше либо капитальный ремонт, либо новая покупка. Моторы сложные, детали редкие, евро-нормы душат ресурс. Всё рассчитано на то, чтобы вы вернулись в автосалон снова.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

