Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деревянный или металлический? Узнайте, какой забор лучше для вашего дачного участка
Кино умирает без сценариев: Джеймс Ганн объявил войну голливудской халтуре в DC Studios
Забудьте о шумных курортах: эти балканские жемчужины покорят ваше сердце
Российский газ больше не нужен: как ЕС планирует заменить энергоносители
Жители Техаса стали свидетелями уникального астрономического явления
Буйнов раскрыл Европу с новой стороны: русские в почёте, но есть подвох — что он имел в виду?
Как за 10 минут создать кулинарный шедевр: паста с оливками и миндалем — удивите друзей
Манчестер Юнайтед может завершить миссию по трансферу Гарри Кейна: вот во сколько это обойдётся
Комната выглядит дорого, но ощущается дёшево: освещение, которое всё портит

Купили BMW по параллельному импорту? Готовьтесь к главной проблеме

1:59
Авто

Европейские автомобили были как родные: надёжные, солидные, предсказуемые. Кто-то и сейчас с ностальгией смотрит на старые Audi, BMW, Mercedes или Volvo. А потом случилось "это" — они ушли с рынка, и их заменили "китайцы". Мы сначала фыркнули, но теперь всё чаще смотрим в их сторону. Почему?

Руль автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Kazyakuruma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Руль автомобиля

"Новенький" европеец — головная боль

На бумаге — всё красиво: параллельный импорт, гарантия на 2 года или 100 000 км. Но на практике — катастрофа. Люди, купившие новый европейский авто, стонут. Причины на поверхности.

С запчастями — беда

Заменить деталь на новой BMW — почти фантастика. Даже если она выйдет из строя (а выйдет), найти качественную замену сложно. Оригинала нет, китайская копия — риск. Вкладывать в машину за 5 млн рублей заведомо некачественные компоненты никто не хочет.

Электроника под замком

Сломалась подушка безопасности, круиз-контроль или подогрев сидений? Не поедете чинить — не получится. Доступ к блокам управления и софту закрыт. Без удалённого подключения к производителю — всё бесполезно. Машина "обрубается" — и всё, дальше тупик.

Наши мастера пытались — безуспешно

Мастера старались, пробовали взламывать системы. Итог — ошибка на ошибке, вплоть до полной остановки авто. Машина умнее нас: вычисляет взлом, ругается на заменённые вчера колодки и может просто перестать ехать.

Игра на выбывание

Производители больше не строят машины "на века". Сейчас срок жизни — 5 лет, а дальше либо капитальный ремонт, либо новая покупка. Моторы сложные, детали редкие, евро-нормы душат ресурс. Всё рассчитано на то, чтобы вы вернулись в автосалон снова.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Заготовки без стояния у плиты: как приготовить вкуснейший джем, занимаясь своими делами
Еда и рецепты
Заготовки без стояния у плиты: как приготовить вкуснейший джем, занимаясь своими делами Аудио 
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Красота и стиль
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас Аудио 
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Недвижимость
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Последние материалы
Деревянный или металлический? Узнайте, какой забор лучше для вашего дачного участка
Кино умирает без сценариев: Джеймс Ганн объявил войну голливудской халтуре в DC Studios
Забудьте о шумных курортах: эти балканские жемчужины покорят ваше сердце
Российский газ больше не нужен: как ЕС планирует заменить энергоносители
Жители Техаса стали свидетелями уникального астрономического явления
Буйнов раскрыл Европу с новой стороны: русские в почёте, но есть подвох — что он имел в виду?
Купили BMW по параллельному импорту? Готовьтесь к главной проблеме
Как за 10 минут создать кулинарный шедевр: паста с оливками и миндалем — удивите друзей
Манчестер Юнайтед может завершить миссию по трансферу Гарри Кейна: вот во сколько это обойдётся
Комната выглядит дорого, но ощущается дёшево: освещение, которое всё портит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.