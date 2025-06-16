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Автосигнализация вывела ГАИ на след: как машина сдаёт своего владельца

1:52
Авто

Когда ночью под окнами раздаётся пронзительный вой автосигнализации, это не только раздражает, но и может привести к визиту полиции. Владельцы автомобилей часто не осознают, что их сигнализация может стать причиной административного штрафа.

Сигнализация
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сигнализация

Когда сигнализация становится проблемой

Автосигнализация предназначена для защиты автомобиля, но её частые срабатывания без причины, особенно в ночное время, нарушают покой жителей. Если сигнализация срабатывает неоднократно и мешает отдыху, это считается нарушением закона о тишине.

Что грозит владельцу автомобиля

В случае жалобы на шум от автосигнализации, полиция может установить владельца автомобиля по номеру и привлечь его к ответственности. В некоторых регионах, например, в Кировской области, за такие нарушения предусмотрен штраф от 500 до 3000 рублей.

Как действовать соседям

Если вы столкнулись с проблемой постоянно срабатывающей сигнализации:

  1. Позвоните в полицию по номеру 102 или 112 и сообщите о нарушении.

  2. Укажите точное местоположение автомобиля и характер шума.

  3. При возможности зафиксируйте шум на аудио или видео.

  4. Соберите показания других соседей, чтобы подтвердить нарушение.

Полиция обязана отреагировать на такие обращения и принять меры.

Как избежать проблем владельцам автомобилей

Чтобы избежать неприятностей:

  • Регулярно проверяйте исправность сигнализации.

  • Настройте чувствительность датчиков, чтобы избежать ложных срабатываний.

  • Убедитесь, что вы слышите сигнализацию из своей квартиры, чтобы быстро реагировать на её срабатывание.

Помните, что ваша сигнализация не должна мешать окружающим.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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